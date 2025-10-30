Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Oksana Pikul nesiliauja stebinti: kaitina karštais kadrais

2025-10-30 13:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-30 13:55

Dainininkė ir verslininkė Oksana Pikul dažnai savo gyvenimo akimirkomis dalijasi socialiniuose tinkluose. Moteris nevengia ir atviresnių kadrų, kurie kaitina sekėjų kraują.

0

Pikantiškais kadrais ji pasidalijo socialiniame tinkle Instagram, jais leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Oksana Pikul
(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Oksana Pikul

Pasidalijo kadrais

Socialiniame tinkle paviešintose nuotraukose moteris pozuoja su bikiniu. Jos kaklą puošia papuošalai, o akcentu tapo tamsūs akiniai nuo saulės.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Netrukus pasipylė susižavėjusių sekėjų komentarai:

„Nu, labai graži! Figūra bomba!!! Veide ir kūne balansas! Taip laikyk toliau!“

„Nuostabiai atrodai.“

„Labai labai graži.“

Primename, kad O. Pikul pozuoja saulėtoje Turkijoje, kurioje atostogauja su sūnumi.

 

