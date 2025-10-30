Oksana Pikul nesiliauja stebinti: kaitina karštais kadrais

Pikantiškais kadrais ji pasidalijo socialiniame tinkle Instagram, jais leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Pasidalijo kadrais
Socialiniame tinkle paviešintose nuotraukose moteris pozuoja su bikiniu. Jos kaklą puošia papuošalai, o akcentu tapo tamsūs akiniai nuo saulės.
Netrukus pasipylė susižavėjusių sekėjų komentarai:
„Nu, labai graži! Figūra bomba!!! Veide ir kūne balansas! Taip laikyk toliau!“
„Nuostabiai atrodai.“
„Labai labai graži.“
Primename, kad O. Pikul pozuoja saulėtoje Turkijoje, kurioje atostogauja su sūnumi.
