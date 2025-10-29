Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Norėjo skristi į Turkiją, bet atsidūrė areštinėje: Vilniaus oro uoste ašarinėmis dujomis tramdyti agresyvūs vyrai

2025-10-29 13:43 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-29 13:43

Vilniaus oro uoste teko ašarinėmis dujomis ir antrankiais tramdyti du į Antaliją (Turkija) skristi susiruošusius akivaizdžiai girtus keleivius, praneša VSAT.

Vietoj Turkijos tėvas ir sūnus „atostogaus“ areštinėje (foto) (nuotr. VSAT)

4

Triukšmavę, plūdęsi, pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdę ir jiems pasipriešinę agresyvūs vyrai, tėvas ir sūnus, atsidūrė Vilniaus oro uosto pasienio kontrolės punkto (PKP) laikino sulaikymo patalpoje, o vėliau – sostinės policijos konvojaus automobilyje.

Antradienio popietę į Vilniaus oro uoste dirbusius VSAT Vilniaus pasienio rinktinės pareigūnus kreipėsi aviacinio saugumo darbuotojai, prašydami pagalbos dėl dviejų agresyvių keleivių, skrendančių į Turkiją. Šie vyrai jau buvo perėję patikrą ir triukšmą sukėlė įlipę į orlaivį. Jie šūkavo, bjauriai plūdosi, įžeidinėjo lėktuvo įgulą ir kitus keleivius, nuo jų sklido stiprus alkoholio tvaikas. Orlaivio įgulos kapitonas atsisakė šiuos du keleivius skraidinti į Antaliją.

Triukšminguosius keleivius iš lėktuvo išlaipino VSAT ir Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai. Tačiau sulaikomi vyrai aktyviai priešinosi, dėl to teko panaudoti specialiąsias priemones – pipirinės dujas ir antrankius. Jie buvo jėga atvesdinti į Vilniaus oro uosto PKP ir uždaryti laikino sulaikymo patalpoje. Tačiau ir ten nenurimo – spardė duris, garsiai keikėsi.

Pasieniečiai nustatė, kad stipriai apgirtę keleiviai – 67-erių klaipėdietis ir 43-ejų jo sūnus, gyvenantis Jungtinėje Karalystėje.

Dėl incidento oro uoste buvo pranešta sostinės policijai. Atvykę pareigūnai vyresniajam keleiviui nustatė lengvą girtumo laipsnį (1,25 promilės alkoholio). Jo sūnus atsisakė būti tikrinamas alkotesteriu.

Alkoholio padauginusius vyrus išsigabeno policijos pareigūnai.

Į Turkiją neišskridusių keleivių laukia administracinė atsakomybė dėl viešosios tvarkos pažeidimo, neblaivaus pasirodymo viešoje vietoje, statutinio valstybės tarnautojo nurodymų ar reikalavimų nevykdymo bei garbės ir orumo pažeminimo.

Pilietis
Pilietis
2025-10-29 13:50
Sovietu smaukytojai.
Jie yra gyvūnai.
Deportuokit atgal i maskovijos savartyna.
Atsakyti
Kasgi daugiau tokie galėjo būti
Kasgi daugiau tokie galėjo būti
2025-10-29 14:04
jei ne JK dirbantis ubagas lietuviukas, vaidinantis minijonierių, ir jo tėvelis, kuris tokį nevykėlį užaugino.
Atsakyti
