  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Pažadėtų 500 eurų negaus, bet sės už grotų: štai kaip „Mercedes-Benz“ vairuotojas bandė apgudrauti pasieniečius

2025-10-28 12:32 / šaltinis: ELTA
2025-10-28 12:32

Netoli Lietuvos sienos su Lenkija Kalvarijos pasieniečiai sulaikė Šri Lankos pilietį, automobilio bagažinėje gabenusį du tautiečius. Abu jie yra pasiprašę prieglobsčio Lietuvoje ir piktnaudžiavo teise laikinai išeiti iš Priėmimo ir integracijos agentūros Pabradės priėmimo centro (PPC).

VSAT. ELTA / Dainius Labutis



Penktadienį Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Varėnos pasienio rinktinės Kalvarijos pasienio užkardos pareigūnai, talkinami kolegų iš Viešojo saugumo tarnybos, ties Senosios Radiškės kaimu Kalvarijos savivaldybėje, netoli sienos su Lenkija, sustabdė patikrinti automobilį „Mercedes-Benz“

Netrukus į Lenkiją beišvažiuojantį miniveną su vokiškais valstybinio numerio ženklais vairavo 48-erių Šri Lankos pilietis, turintis leidimą laikinai gyventi Vokietijoje. Dokumentus tikrinančių pasieniečių dėmesį patraukė drabužiais, krepšiais ir kita manta užkrauta „Mersedeso“ bagažinė. Po šia maskuote VSAT pareigūnų laukė siurprizas – du susirangę svetimšaliai.

Nė vienas jų neturėjo asmens dokumentų. Netrukus paaiškėjo, kad Šri Lankos pilietis gabeno iš prieglobsčio prašytojų priėmimo vietos neteisėtai pasišalinusius 25-erių ir 28-erių Šri Lankos gyventojus. 

Jie yra pasiprašę prieglobsčio Lietuvoje. Kol nagrinėjami prašymai, migrantai turi teisę trumpam išeiti iš centro teritorijos, tačiau negali išvykti iš Lietuvos.

Kaip skelbia VSAT,  Kalvarijos užkardos pasieniečiai vairuotojui ir jo keleiviams kelionės tęsti neleido. Dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną Varėnos pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas, jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.

Tyrimo metu jau paaiškėjo, kad vairuotojas už 500 eurų atlygį iš centro Pabradėje pasprukusius savo tautiečius turėjo nuvežti į Vokietiją. Pasieniečiai jį uždarė į areštinę. Teismas gabentojui skyrė kardomąją priemonę – suėmimą trims mėnesiams. Bagažinėje keliavusius atėjūnus VSAT pareigūnai grąžino į Pabradės priėmimo centrą

Pagal įprastą schemą, iš Baltarusijos į ES besibraunantys migrantai neretai prašo prieglobsčio pirmoje bendrijos valstybėje, šiuo atveju Lietuvoje. Čia jie nesiruošia likti, o pradėjus tokias procedūras piktnaudžiauja teise laikinai išeiti iš apgyvendinimo vietos ir ieško progų sprukti į Vakarų Europą. Lietuva, kaip neretai ir Latvija, jų planuose tėra tranzitinės valstybės.

