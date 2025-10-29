Dovilės Šakalienės rankinukas sukėlė audrą internete: užvirė aršūs ginčai

Po tokių kalbų socialinėje erdvėje kilo tikra audra.
Pasidalijo įrašu
Įrašu apie galimai D. Šakalienės rankinuką nešantį adjutantą pasidalijo teisininkas Dominykas Vanhara. Jis Facebook rašė:
„Pasidedu ateičiai. Tam atvejui, jei Šakalienė nuspręstų nebaigti savo politinės karjeros. Kai nuotrauka pasako daugiau už tūkstantį žodžių.
Tas Šakalienės rankinuką nešantis jos adjutantas, šiaip jau, yra vyresnysis karininkas - majoras. Didesnį pažeminimą karininkui sunku ir sugalvoti.“
Buvo ir manančių kitaip
Politikos is gynybos apžvalgininkas Audrius Bačiulis puolė ginti buvusios ministrės.
Facebook jis taip pat pasidalijo mintimis apie šią situaciją:
„Ar tiesa, kad ministrės Dovilės Šakalienės adjutantas nešiodavo jos rankinuką?
Anonimai kaltino Šakalienę, esą ji tokia bjauri, jog liepdavo savo adjutantams nešioti jos rankinukus (moterys, žinia, tokių turi ne vieną). Kaip įrodymas pateikiama nuotrauka, kurioje ji eina atsistatydinti, o įkandin ministrės adjutantas majoras Marius Dzencevičius neša pasikabinęs ant dešinės alkūnės kažką panašaus į rankinuką.
Tačiau padidinus nuotrauką puikiai matosi, kad Šakalienės adjutantas nešasi didelį kamufliažinį perpetinį krepšį, kuris na niekaip - nei dydžiu, nei spalva, nei forma - negali būti moterišku rankinuku (galima daryti prielaidą, jog ten yra ir juodas rankinukas, kažkodėl įdėtas į kamufliažinį krepšį, tik neaišku, kam to reikia?) Vadinasi, šis „įrodymas“ silpnas. Bet gal yra kitų?
Peržiūrėjau kelis šimtus Šakalienės fotografijų, darytų 2018-2025 metais, tiek kai ji buvo Seimo nare, tiek krašto apsaugos ministre. Išvados:
Šakalienė nemėgsta nešiotis rankinių. Per aštuonerius metus paviešinta vos vienuolika (!) įvairiomis aplinkybėmis darytų nuotraukų, kuriose ši politikė būtų su rankinuku ir jis visados jos rankose ar kabo per petį, visados priderintas prie drabužių ir progos. Tiek tuomet, kai ji buvo eiline Seimo nare ir vaikščiodavo lydima vyro ar partiečių, tiek tuomet, kai prieš metus tapo ministre. Ministrės adjutantai (Šakalienė turėjo du) ją lydėdami arba nesineša nieko, arba būna užsidėję nedidelę juodą kuprinę, jų rankos visados laisvos. Nuotrauka, kurioje ministrės adjutantas neša krepšį, yra lygiai viena (jau paminėtoji, gausiai išplatinta Feisbuke), bet ji negali būti įrodymu, jog Šakalienė vertė adjutantus nešioti jos rankinuką.
Negalima atmesti galimybės, jog ministrės adjutantai visgi kažkur ir kažkada nešiojo jos rankinukus, bet vaizdo įrodymų nėra, nors Šakalienė yra viena labiausiai fotografuojamų politikių. Pletkus apie rankinuką žurnalistams paskleidė bobos, nekenčiančios Šakalienės tiek asmeniškai, tiek dėl politinių paskatų.
Iliustracijose visos nuotraukos, kurias pavyko rasti, įamžinusios Šakalienę su rankinukais.
P.S. Sako žmonės komentavo matę per video reportažus. Mielai juos pažiūrėčiau ir papildyčiau tekstą.
P. P. S. TV reportaže matosi, kad ministrės adjutantas vienareikšmiškai nešasi savo krepšį, ne ministrės rankinuką.“
Jis taip pat įkėlė nuotraukas iš kelių kampų, kuriose rankinukas matomas iš kelių pusių.
Po abiejų vyrų įrašu komentarais užvirė aršios diskusijos: vieni manė, kad adjutantas tikriausiai nešasi savo krepšį, kiti buvo įsitikinę, kad rankinė priklauso D. Šakalienei.
