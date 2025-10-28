Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Kim Kardashian parodė rankinę, dėl kurios net susipyko su mama: kaina privers išsižioti

2025-10-28 20:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-28 20:10

Spalio 21-ąją, būdama Paryžiuje ir reklamuodama savo naują laidą All’s Fair, Kim sulaukė dovanų, kurias jai įteikė mama Kris Jenner. Savaitgalį „TikTok“ vaizdo įraše žvaigždė pasidalijo vlog’o stiliaus „unboxing“ akimirkomis – parodė dvi Hermès rankines: itin retą raudonos krokodilo odos „Birkin Shoulder Bag“, sukurtą Jean Paul Gaultier ir tamsiai smėlinės spalvos „Kelly Cut“ delninę.

Kim Kardashian (Nuotr. socialinių tinklų)
5

Spalio 21-ąją, būdama Paryžiuje ir reklamuodama savo naują laidą All's Fair, Kim sulaukė dovanų, kurias jai įteikė mama Kris Jenner. Savaitgalį „TikTok" vaizdo įraše žvaigždė pasidalijo vlog'o stiliaus „unboxing" akimirkomis – parodė dvi Hermès rankines: itin retą raudonos krokodilo odos „Birkin Shoulder Bag", sukurtą Jean Paul Gaultier ir tamsiai smėlinės spalvos „Kelly Cut" delninę.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pastaroji tokiose platformose kaip Fashionphile ar Madison Avenue Couture kainuoja nuo 26 000 tūkst. iki 29 500 tūkst. JAV dolerių, o panaši krokodilo odos „Birkin“ neseniai buvo parduota už 75 000 dolerių.

Kim pripažino, kad šis „Birkin“ modelis nuo pat pradžių turėjo priklausyti jai — dar prieš tai, kai Kris netikėtai padovanojo tokį pat Kylie Jenner, rašo people.com.

Kim Kardashian
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kim Kardashian

„Mama galiausiai nupirko vieną Kylie gimtadienio proga – tą pačią, kurią buvau pasižymėjusi sau, bet pamiršau patvirtinti užsakymą“, – pasakojo Kim.

„Ji atidavė mano svajonę ir apsimetė, kad nieko nežino.“

@kimkardashian

Paris Birthday Vlog 📹

♬ original sound - Kim Kardashian

Kalbama, kad tai gali būti ta pati rankinė, kurią Kylie rugpjūtį trumpai parodė savo „Khy“ vaizdo įraše – tamsesnio atspalvio versiją, kuri, kaip rašė Page Six, anksčiau kainavo apie 73 000 tūkst. dolerių.

Supyko dėl rankinės

Tame pačiame interviu su Alex Cooper tinklalaidėje Call Her Daddy, Kim atvirai pripažino, kad sužinojusi apie sesers dovaną „virto pabaisa“ ir ėmė siųsti pykčio kupinas žinutes mamai.

„Kylie net nežinojo, kas vyksta“, – sakė ji su šypsena.

@khy

Kylie in the new cotton stretch collection🤍 shop now at khy.com

♬ original sound - Khy by Kylie Jenner

Nepaisant to, Kris, matyt, nusprendė viską ištaisyti ir papildyti Kim įspūdingą Birkin kolekciją. Kim yra viena iš tų Kardashian–Jenner šeimos narių, kurios tiesiog dievina šias legendines rankines – ji ne kartą buvo pastebėta su masyviu 50 cm. „Haut à Courroies“ modeliu, kurio kaina siekia apie 110 000 tūkst. dolerių.

Savo gimtadienio vakarėlį Kim surengė legendiniame Paryžiaus kabarete Crazy Horse Paris. Ji vilkėjo auksinę ir baltą korseto tipo mini suknelę iš „Givenchy by Alexander McQueen“ 1997 m. pavasario/vasaros aukštosios mados kolekcijos „Search for the Golden Fleece“.

Kitas vakarėlis jai buvo surengtas Londone, kur mados fotografas Mertas Alas pagerbė žvaigždę su „Seventy One Gin“ firminiais auksiniais martini kokteiliais. Ten Kim pasirodė su dviem drąsiais, nuogumą pabrėžiančiais įvaizdžiais – permatoma korseto tipo mini suknele ir „Dilara Findikoglu“ kūriniu su karoliukais siuvinėtu mažyčiu liemenuku.

Kol Kim keliauja po pasaulį su Ryan Murphy kuriamos laidos komanda, mama Kris aktyviai dalyvauja visose premjerose. Paryžiuje ji spindėjo viktorieniško stiliaus „Oscar de la Renta“ suknelėje, o Los Andžele – ryškiai geltono „Givenchy“ švarko tipo suknelėje ir su elegantišku bob kirpimu.

Į viršų