Plaukuoti Kim Kardashian apatiniai iššluoti žaibiškai: štai kiek kainuoja

Kim Kardashian vos prieš kelias dienas paskelbė apie naujosios kolekcijos apatinius su plaukų imitacija, tačiau jie jau išparduoti.
Apatiniai su plaukų imitacija
Kim Kardashian vos prieš kelias dienas paskelbė apie naujuosius produktus, kurie pasirodys jos parduotuvėje Skyms. Nors tarp gerbėjų moteris sulaukė daug kritikos, dėl apatinių išvaizdos, tačiau vos išleidus juos į prekybą, jų tuoj pat nebeliko.
Moteris pasidalinusi jais socialiniuose tinkluose pati tuomet juokėsi, jog bus įvairių spalvų ir įvairių plaukų.
Norint įsigyti tokius apatinius žmonėms teko pakloti net 42 eurus. Pasiūloje buvo net 12 modelių iš skirtingų plaukų tipų bei spalvų.
Kadangi apatiniai šiuo metu jau išparduoti, šiuo metu yra renkamas laukiančiųjų sąrašas, kurie jų nespėjo įsigyti, bet norėtų, todėl registraciją galima atlikti Skyms internetiniame puslapyje.
