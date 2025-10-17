Kalendorius
Spalio 17 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
6
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Plaukuoti Kim Kardashian apatiniai iššluoti žaibiškai: štai kiek kainuoja

2025-10-17 12:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-17 12:25

Dar visai neseniai, vos prieš kelias dienas viena didžiausių mados ikonų, verslininkių bei modelių Kim Kardashian paskelbė apie naujausią savo produktą Skyms elektroninėje parduotuvėje – apatinius su plaukų imitacija. Deja, tačiau apatiniai jau visiškai išparduoti, tačiau atskleista, kiek jie kainavo.

Kim Kardashian (Nuotr. SCANPIX)
10

Dar visai neseniai, vos prieš kelias dienas viena didžiausių mados ikonų, verslininkių bei modelių Kim Kardashian paskelbė apie naujausią savo produktą Skyms elektroninėje parduotuvėje – apatinius su plaukų imitacija. Deja, tačiau apatiniai jau visiškai išparduoti, tačiau atskleista, kiek jie kainavo.

REKLAMA
6

Kim Kardashian vos prieš kelias dienas paskelbė apie naujosios kolekcijos apatinius su plaukų imitacija, tačiau jie jau išparduoti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kim Kardashian naujasis produktas - apatiniai
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kim Kardashian naujasis produktas - apatiniai

Apatiniai su plaukų imitacija

Kim Kardashian vos prieš kelias dienas paskelbė apie naujuosius produktus, kurie pasirodys jos parduotuvėje Skyms. Nors tarp gerbėjų moteris sulaukė daug kritikos, dėl apatinių išvaizdos, tačiau vos išleidus juos į prekybą, jų tuoj pat nebeliko.

REKLAMA
REKLAMA

Moteris pasidalinusi jais socialiniuose tinkluose pati tuomet juokėsi, jog bus įvairių spalvų ir įvairių plaukų.

REKLAMA

Norint įsigyti tokius apatinius žmonėms teko pakloti net 42 eurus. Pasiūloje buvo net 12 modelių iš skirtingų plaukų tipų bei spalvų.

Kadangi apatiniai šiuo metu jau išparduoti, šiuo metu yra renkamas laukiančiųjų sąrašas, kurie jų nespėjo įsigyti, bet norėtų, todėl registraciją galima atlikti Skyms internetiniame puslapyje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Žmonija durnėja neapsakomu greičiu
Žmonija durnėja neapsakomu greičiu
2025-10-17 12:35
Iš pradžių nusiskuta, paskui perka plaukuotus apatinius.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (6)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų