  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Kim Kardashian šokiravo gerbėjus: pristatė apatinius, kuriuos užsidėti galėtų ne kiekviena

2025-10-15 20:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-15 20:20

Viena garsiausių pasaulyje mados ikonų bei super žvaigždžių Kim Kardashian gerbėjus nuolat nustebina įvairiais kadrais, drabužiais ir produktais. Šį kartą Holivudo žvaigždė sekėjus šokiravo su apatiniais, kuriuos išdrįstų užsidėti ne kiekviena moteris.

Kim Kardashian (Nuotr. socialinių tinklų)
5

1

Kim Kardashian savo socialiniuose tinkluose pasidalino vaizdo įrašu, kuriame pademonstravo išskirtinius apatinius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kim Kardashian apatiniai
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kim Kardashian apatiniai

Apatiniai, kurie patiks ne kiekvienai

Holivudo žvaigždė Kim Kardashian savo socialiniuose tinkluose pademonstravo apatinius, kurie buvo sudėti ant stalo, o ant vaizdo įrašo buvo pažymėtas Skims prekinis ženklas, kuris priklauso pačiai Kim Kardashian.

Moteris parodė apatinius, ant kurių buvo plaukų imitacija. Moteris pasidalinusi vaizdo įrašu sakė:

„Kokie šmaikštūs apatiniai. Mes turime skirtingų spalvų, skirtingų plaukų. Tai yra beprotiška“.

Gerbėjai komentaruose rašė:

„Kim, ar tau viskas gerai?“.

Antrasis rašė: „Aš skambinu 911“.

Trečioji komentatorė rašo: „Norėčiau sužinoti, kas tai iš tikrųjų pirks“.

