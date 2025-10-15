Kim Kardashian šokiravo gerbėjus: pristatė apatinius, kuriuos užsidėti galėtų ne kiekviena

Kim Kardashian savo socialiniuose tinkluose pasidalino vaizdo įrašu, kuriame pademonstravo išskirtinius apatinius.
Apatiniai, kurie patiks ne kiekvienai
Holivudo žvaigždė Kim Kardashian savo socialiniuose tinkluose pademonstravo apatinius, kurie buvo sudėti ant stalo, o ant vaizdo įrašo buvo pažymėtas Skims prekinis ženklas, kuris priklauso pačiai Kim Kardashian.
Moteris parodė apatinius, ant kurių buvo plaukų imitacija. Moteris pasidalinusi vaizdo įrašu sakė:
„Kokie šmaikštūs apatiniai. Mes turime skirtingų spalvų, skirtingų plaukų. Tai yra beprotiška“.
Gerbėjai komentaruose rašė:
„Kim, ar tau viskas gerai?“.
Antrasis rašė: „Aš skambinu 911“.
Trečioji komentatorė rašo: „Norėčiau sužinoti, kas tai iš tikrųjų pirks“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!