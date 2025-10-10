Iš sunkiai sergančios Celine Dion – jautrus žingsnis

57-erių atlikėja buvo pastebėta spalio 4-osios vakarą „Allegiant Stadium“ arenoje, kur vyko legendinio „The Beatles“ nario P. McCartney koncertas, priklausantis jo pasauliniam „Got Back“ turui.
Retas pasirodymas po diagnozės
Kaip rašo naujienų portalas people.com Céline atvyko kartu su vyriausiuoju sūnumi René-Charles (24 m.) ir dvyniais Nelsonu bei Eddy (14 m.). Atlikėja, vilkėjusi juodą golfą ir skrybėlę, buvo nufilmuota džiaugsmingai plojanti ir kelianti rankas į viršų, kai McCartney atliko savo hitus.
Šis pasirodymas – itin retas, nes pastaraisiais metais Dion itin saugo savo privatumą po to, kai 2022 m. jai buvo diagnozuotas standaus žmogaus sindromas (Stiff Person Syndrome) – reta autoimuninė ir neurologinė liga, sukelianti stiprius raumenų spazmus, skausmą ir sunkumų vaikštant ar kvėpuojant.
Šeima – didžiausias stiprybės šaltinis
Dar birželį Dion buvo pastebėta tame pačiame stadione, kai lankėsi „Coldplay“ koncerte. Tuomet grupės lyderis Chrisas Martinas jai skyrė improvizuotą serenadą, o atlikėja susigraudino.
„Na, Céline, mano gražioji sesuo, tu – tikra superžvaigždė. Mūsų širdys vis dar plaka kartu“, – sakė Martinas nuo scenos, o visa arena ėmė ploti garsiai pagerbdama dainininkę.
Vėliau Céline socialiniuose tinkluose šį koncertą pavadino „nepamirštamu“, rašydama:
„Mano širdis vis dar dainuoja! Ačiū „Coldplay“ ir jų komandai už šilumą bei gerumą.“
„Nenoriu, kad mano sūnūs bijotų“
Interviu žurnalui people.com atlikėja neslėpė, kad liga smarkiai pakeitė jos gyvenimą, tačiau didžiausią jėgą jai suteikia vaikai.
„Buvo momentų, kai vos galėjau paeiti, o gyvenimas atrodė sustojęs. Mano vaikai tai pastebėjo. Aš jiems pasakiau – jūs jau netekote tėčio, bet mama nesiruošia mirti. Aš išmoksiu gyventi su šia liga“, – kalbėjo Dion.
Atlikėjos vyras, René Angélil, mirė 2016 metais nuo gerklės vėžio. Šeima iki šiol išlieka itin artima – Céline ne kartą yra pabrėžusi, kad jos sūnūs padeda jai išlikti stipriai ir tikėti ateitimi.
Dainininkė vis dar tiki muzika
Nors Céline Dion dėl sveikatos problemų buvo priversta atšaukti daugelį koncertų, ji pabrėžė, kad muzika išlieka jos gyvenimo dalimi.
„Aš vis dar dainuoju – gal ne scenoje, bet širdyje“, – sakė žvaigždė.
Jos viešas pasirodymas Paul McCartney koncerte gerbėjams tapo vilties ženklu, kad viena garsiausių pasaulio baladžių atlikėjų pamažu grįžta į scenos ritmą.
