Kalendorius
Spalio 10 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Iš sunkiai sergančios Celine Dion – jautrus žingsnis

2025-10-10 13:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-10 13:25

Garsi Kanados dainininkė Céline Dion, vis dar kovojanti su reta neurologine liga, po ilgos tylos pasirodė viešumoje – žvaigždė kartu su trimis sūnumis dalyvavo Paul McCartney koncerte Las Vegase.

Celine Dion (nuotr. Prime Video, SCANPIX)
9

Garsi Kanados dainininkė Céline Dion, vis dar kovojanti su reta neurologine liga, po ilgos tylos pasirodė viešumoje – žvaigždė kartu su trimis sūnumis dalyvavo Paul McCartney koncerte Las Vegase.

REKLAMA
0

57-erių atlikėja buvo pastebėta spalio 4-osios vakarą „Allegiant Stadium“ arenoje, kur vyko legendinio „The Beatles“ nario P. McCartney koncertas, priklausantis jo pasauliniam „Got Back“ turui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sunkiai serganti Céline Dion pasirodė „Eurovizijos“ eteryje
(9 nuotr.)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Sunkiai serganti Céline Dion pasirodė „Eurovizijos“ eteryje

Retas pasirodymas po diagnozės

Kaip rašo naujienų portalas people.com Céline atvyko kartu su vyriausiuoju sūnumi René-Charles (24 m.) ir dvyniais Nelsonu bei Eddy (14 m.). Atlikėja, vilkėjusi juodą golfą ir skrybėlę, buvo nufilmuota džiaugsmingai plojanti ir kelianti rankas į viršų, kai McCartney atliko savo hitus.

REKLAMA
REKLAMA

Šis pasirodymas – itin retas, nes pastaraisiais metais Dion itin saugo savo privatumą po to, kai 2022 m. jai buvo diagnozuotas standaus žmogaus sindromas (Stiff Person Syndrome) – reta autoimuninė ir neurologinė liga, sukelianti stiprius raumenų spazmus, skausmą ir sunkumų vaikštant ar kvėpuojant.

REKLAMA

Šeima – didžiausias stiprybės šaltinis

Dar birželį Dion buvo pastebėta tame pačiame stadione, kai lankėsi „Coldplay“ koncerte. Tuomet grupės lyderis Chrisas Martinas jai skyrė improvizuotą serenadą, o atlikėja susigraudino.

„Na, Céline, mano gražioji sesuo, tu – tikra superžvaigždė. Mūsų širdys vis dar plaka kartu“, – sakė Martinas nuo scenos, o visa arena ėmė ploti garsiai pagerbdama dainininkę.

REKLAMA
REKLAMA

Vėliau Céline socialiniuose tinkluose šį koncertą pavadino „nepamirštamu“, rašydama:

„Mano širdis vis dar dainuoja! Ačiū „Coldplay“ ir jų komandai už šilumą bei gerumą.“

„Nenoriu, kad mano sūnūs bijotų“

Interviu žurnalui people.com atlikėja neslėpė, kad liga smarkiai pakeitė jos gyvenimą, tačiau didžiausią jėgą jai suteikia vaikai.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Buvo momentų, kai vos galėjau paeiti, o gyvenimas atrodė sustojęs. Mano vaikai tai pastebėjo. Aš jiems pasakiau – jūs jau netekote tėčio, bet mama nesiruošia mirti. Aš išmoksiu gyventi su šia liga“, – kalbėjo Dion.

Atlikėjos vyras, René Angélil, mirė 2016 metais nuo gerklės vėžio. Šeima iki šiol išlieka itin artima – Céline ne kartą yra pabrėžusi, kad jos sūnūs padeda jai išlikti stipriai ir tikėti ateitimi.

REKLAMA

Dainininkė vis dar tiki muzika

Nors Céline Dion dėl sveikatos problemų buvo priversta atšaukti daugelį koncertų, ji pabrėžė, kad muzika išlieka jos gyvenimo dalimi.

„Aš vis dar dainuoju – gal ne scenoje, bet širdyje“, – sakė žvaigždė.

Jos viešas pasirodymas Paul McCartney koncerte gerbėjams tapo vilties ženklu, kad viena garsiausių pasaulio baladžių atlikėjų pamažu grįžta į scenos ritmą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų