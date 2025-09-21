Catherine Zeta-Jones atskleidė ilgalaikės santuokos su Michaelu Douglasu paslaptį: laikosi 1 įsitikinimo

„Mes niekada nepraradome humoro jausmo ir mums tiesiog gera būti kartu“, – sakė moteris.
Kalbėdama su The Wall Street Journal, Zeta-Jones pabrėžė, kad svarbiausias ingredientas bet kokiai santuokai – juokas. „Visų pirma, mums labai linksma kartu. Mes niekada nepraradome humoro jausmo ir tiesiog mėgaujamės vienas kito draugija“, – sakė 51-erių aktorė, rašo abcnews.com.
Dalinosi santuokos paslaptimi
Be meilės ir pagarbos vienas kitam, ji pridūrė: „Mano vyras yra 25 metais vyresnis už mane – tai jokia paslaptis. Bet kokiuose santykiuose būtų nenatūralu, jei nebūtų pakilimų ir nuosmukių.“ „Čikagos“ žvaigždė taip pat paaiškino, kad jų santuoka nėra tradicinė:
„Su vyru praleidžiame daug laiko kartu, nes, skirtingai nei daugelis porų, mes niekada neturėjome įprasto darbo nuo 9 iki 17 val. Arba dirbame labai intensyviai, arba visai nedirbame. Tad mūsų santykiuose būta ilgų laikotarpių, kai buvome tik mudu.“
Nepaisant įtemptų darbo grafikų, Zeta-Jones įsitikinusi, kad jų ryšį labiausiai stiprina tarpusavio pagarba ir ilgalaikis humoro jausmas. Įsimylėjėliai, gimę tą pačią dieną – rugsėjo 25-ąją – susituokė 2000 m. lapkričio 18 d. ir augina du vaikus: 20-metį Dylaną bei 17-metę Carys.
Michaelas Douglasas taip pat turi sūnų Cameroną (42 m.) iš ankstesnės santuokos su Diandra Luker.
