TV3 naujienos > Žmonės

Catherine Zeta-Jones atskleidė ilgalaikės santuokos su Michaelu Douglasu paslaptį: laikosi 1 įsitikinimo

2025-09-21 13:10
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
2025-09-21 13:10

Catherine Zeta-Jones (nuotr. SCANPIX)
Catherine Zeta-Jones ir Michaelas Douglasas prieš kurį laiką paminėjo savo 20-ąsias vestuvių metines. Naujausiame interviu aktorė atskleidė, kas padeda jų santuokai išlikti tvirtai.

„Mes niekada nepraradome humoro jausmo ir mums tiesiog gera būti kartu“, – sakė moteris.

Kalbėdama su The Wall Street Journal, Zeta-Jones pabrėžė, kad svarbiausias ingredientas bet kokiai santuokai – juokas. „Visų pirma, mums labai linksma kartu. Mes niekada nepraradome humoro jausmo ir tiesiog mėgaujamės vienas kito draugija“, – sakė 51-erių aktorė, rašo abcnews.com.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Catherine Zeta-Jones su vyru
FOTOGALERIJA. Catherine Zeta-Jones su vyru

Dalinosi santuokos paslaptimi

Be meilės ir pagarbos vienas kitam, ji pridūrė: „Mano vyras yra 25 metais vyresnis už mane – tai jokia paslaptis. Bet kokiuose santykiuose būtų nenatūralu, jei nebūtų pakilimų ir nuosmukių.“ „Čikagos“ žvaigždė taip pat paaiškino, kad jų santuoka nėra tradicinė:

„Su vyru praleidžiame daug laiko kartu, nes, skirtingai nei daugelis porų, mes niekada neturėjome įprasto darbo nuo 9 iki 17 val. Arba dirbame labai intensyviai, arba visai nedirbame. Tad mūsų santykiuose būta ilgų laikotarpių, kai buvome tik mudu.“

Nepaisant įtemptų darbo grafikų, Zeta-Jones įsitikinusi, kad jų ryšį labiausiai stiprina tarpusavio pagarba ir ilgalaikis humoro jausmas. Įsimylėjėliai, gimę tą pačią dieną – rugsėjo 25-ąją – susituokė 2000 m. lapkričio 18 d. ir augina du vaikus: 20-metį Dylaną bei 17-metę Carys.

Michaelas Douglasas taip pat turi sūnų Cameroną (42 m.) iš ankstesnės santuokos su Diandra Luker.

