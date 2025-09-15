55-erių Catherine Zeta-Jones pribloškė: pasirodė su perregima suknele

Catherine Zeta-Jones žengiant raudonuoju kilimu sekmadienio vakarą, visų dalyvių žvilgsniai buvo patraukti į moters įvaizdį.
Parodė atvirą įvaizdį
Viena žymiausių Holivudo aktorių „Primetime Emmy“ apdovanojimuose pasirodė su suknele, kuri tiesiog traukė aplinkinių žvilgsnius, nes viršutinė suknelės dalis buvo beveik visiškai permatoma.
Aiškiai matėsi, jog aktorė nedėvėjo jokios liemenėlės. Su šiuo įvaizdžiu moteris žengė ir į sceną, o šalia jos žingsniavo kita žymi aktorė – Jenna Ortega.
Pasidalintame vaizdo įraše matosi, kuomet aktorės žengia į sceną, vienas vyras išvydęs jas šnabždėdamas pasakė:
„Wow“.
