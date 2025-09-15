Kalendorius
Rugsėjo 15 d., pirmadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

55-erių Catherine Zeta-Jones pribloškė: pasirodė su perregima suknele

2025-09-15 13:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-15 13:25

Viena žymiausių Holivudo aktorių Catherine Zeta-Jones gerbėjus sekmadienio vakarą „Primetime Emmy“ apdovanojimuose nustebino, ant raudonojo kilimo pasirodžiusi su suknele, kuri buvo beveik permatoma kiaurai.

Catherine Zeta-Jones (Nuotr. SCANPIX)
7

Viena žymiausių Holivudo aktorių Catherine Zeta-Jones gerbėjus sekmadienio vakarą „Primetime Emmy“ apdovanojimuose nustebino, ant raudonojo kilimo pasirodžiusi su suknele, kuri buvo beveik permatoma kiaurai.

REKLAMA
1

Catherine Zeta-Jones žengiant raudonuoju kilimu sekmadienio vakarą, visų dalyvių žvilgsniai buvo patraukti į moters įvaizdį.

Catherine Zeta-Jones žengia raudonuoju kilimu
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Catherine Zeta-Jones žengia raudonuoju kilimu

TAIP PAT SKAITYKITE:

Parodė atvirą įvaizdį

Viena žymiausių Holivudo aktorių „Primetime Emmy“ apdovanojimuose pasirodė su suknele, kuri tiesiog traukė aplinkinių žvilgsnius, nes viršutinė suknelės dalis buvo beveik visiškai permatoma.

REKLAMA
REKLAMA

Aiškiai matėsi, jog aktorė nedėvėjo jokios liemenėlės. Su šiuo įvaizdžiu moteris žengė ir į sceną, o šalia jos žingsniavo kita žymi aktorė – Jenna Ortega.

Pasidalintame vaizdo įraše matosi, kuomet aktorės žengia į sceną, vienas vyras išvydęs jas šnabždėdamas pasakė:

 „Wow“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų