Legendinio serialo „Gelbėtojai“ aktorė susirgo vėžiu: išliejo skausmą viešai

53-ejų aktorė prisipažino, kad ją slegia nesibaigiančios operacijos ir gydymo procedūros, kurias ji turi derinti kartu su menopauzės išgyvenimais, rašo thesun.co.uk.
„Man jau gana,“ – atvirai sakė ji pokalbio metu su aktoriais Danielle Fishel, Willu Friedle ir Rideriu Strongu tinklalaidėje Pod Meets World.
Eggert pridūrė, jog realybė yra itin varginanti: „Iš viso mėnesio turiu tik dvi geras savaites. Kitas dvi praleidžiu gydymo centre. Tai užima visą gyvenimą.“
Atlikta antroji operacija
Visai neseniai aktorė pasidalijo, kad jai teko patirti antrą atstatomąją operaciją. Nors laukia dar daugiau chirurginių procedūrų, ji pabrėžia ilgai ir atsakingai ieškojusi tinkamiausio kelio:
„Išklausiau daugybę nuomonių, reikėjo laiko viską apsvarstyti. Tai labai didelis sprendimas.“
Nepaisant sunkių išbandymų, aktorę stipriai palaiko dukros – 27-erių Dilyn ir 14-metė Keegan.
„Mano vyresnioji gyvena Niujorke, todėl nemažai dalykų nematė, bet jaunėlė buvo šalia. Jos abi mane palaiko, suteikia prasmę ir atitraukia nuo savigailos. Kai esi mama, turi pareigą, o gyvenimas tampa daug didesnis nei tu pats,“ – kalbėjo Eggert.
Nicole Eggert garsiausia dėl savo vaidmens „Gelbėtojuose“, kur pasirodė 1992–1994 m. trečiajame ir ketvirtajame sezonuose, o vėliau sugrįžo į filmą „Baywatch: Hawaiian Wedding“ (2003).
