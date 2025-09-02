Kalendorius
Rugsėjo 2 d., antradienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Sklando kalbos apie Blake Lively ir Ryan Reynolds byrančią santuoką

2025-09-02 19:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-02 19:40

Tarp Ryano Reynoldso ir Blake Lively tvyro įtampa, o tą pastebėjo šių dvejų aktorių gerbėjai. Gerbėjai pastebėjo, jog aktorius, regis, ištrynė arba paslėpė įrašus apie „Gossip Girl“ žvaigždę iš savo „Instagram“ paskyros.

Lively Blake ir Ryan Reynolds (Nuotr. SCANPIX)

Tarp Ryano Reynoldso ir Blake Lively tvyro įtampa, o tą pastebėjo šių dvejų aktorių gerbėjai. Gerbėjai pastebėjo, jog aktorius, regis, ištrynė arba paslėpė įrašus apie „Gossip Girl“ žvaigždę iš savo „Instagram“ paskyros.

REKLAMA
0

Kol tęsiasi teisiniai ginčai su „It Ends with Us“ režisieriumi Justinu Baldoni, vis garsiau kalbama, kad aktoriaus ir jo žmonos santykiuose ne viskas klostosi sklandžiai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Gerbėjai buvo nustebinti, kai pastebėjo, jog Rugpjūčio 25-ąją, Blake Lively 38-ojo gimtadienio dieną, Ryanas Reynoldsas socialiniuose tinkluose nepasidalijo jokiomis žinutėmis apie žmoną, rašo Mandatory.com.

REKLAMA
REKLAMA

Pora susituokė 2012 m. ir augina keturis vaikus. Nuo 2024-ųjų pabaigos jie nuolat sulaukia dėmesio, nes Blake įsivėlė į plačiai nuskambėjusią bylą prieš Justiną Baldoni.

REKLAMA

Gerbėjai kelia klausimus: kur dingo Blake?

Socialiniuose tinkluose imta analizuoti Reynoldso veiklą. Kai kurie įsitikinę, kad jis paslėpė ar ištrynė kelis su žmona susijusius įrašus.

„Reynoldsas neparašė nieko apie Lively jos gimtadienio proga. Ji – taip pat. Jis tuo metu dalijosi įrašais apie savo futbolo komandą, bet nieko – apie žmoną“, – sakė viena poros stebėtoja.

REKLAMA
REKLAMA

Bowling pastebėjo, kad paskutinis Reynoldso įrašas su Blake datuojamas 2024 m. liepą – dar prieš „It Ends With Us“ skandalą. „Tai buvo paskutinis kartas, kai jos veidas pasirodė jo paskyroje“, – sakė ji.

Internete netrūko spėlionių:

„Ar tai reiškia, kad skyrybos artėja? Ar viskas baigsis jųdviejų išsiskyrimu?“, – rašė vienas komentatorius.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Kažkas labai įtartina“, – pridūrė kitas.

Ar Reynoldsas ištrynė Blake Lively nuotraukas?

Šiemet Ryanas Reynoldsas nepasidalijo jokiu įrašu su Blake. Abu aktoriai pastaruoju metu viešumoje elgiasi itin santūriai – ypač nuo tada, kai Lively pateikė ieškinį Baldoni, kaltindama kolegą seksualiniu priekabiavimu.

Prieš 3 dienas aktorius pasidalijo nuotraukų karusele. Vienoje iš karuselės nuotraukų buvo Blake su dukra dviese, Ryanso šalia nebuvo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų