Sklando kalbos apie Blake Lively ir Ryan Reynolds byrančią santuoką

Kol tęsiasi teisiniai ginčai su „It Ends with Us“ režisieriumi Justinu Baldoni, vis garsiau kalbama, kad aktoriaus ir jo žmonos santykiuose ne viskas klostosi sklandžiai.
Gerbėjai buvo nustebinti, kai pastebėjo, jog Rugpjūčio 25-ąją, Blake Lively 38-ojo gimtadienio dieną, Ryanas Reynoldsas socialiniuose tinkluose nepasidalijo jokiomis žinutėmis apie žmoną, rašo Mandatory.com.
Pora susituokė 2012 m. ir augina keturis vaikus. Nuo 2024-ųjų pabaigos jie nuolat sulaukia dėmesio, nes Blake įsivėlė į plačiai nuskambėjusią bylą prieš Justiną Baldoni.
Gerbėjai kelia klausimus: kur dingo Blake?
Socialiniuose tinkluose imta analizuoti Reynoldso veiklą. Kai kurie įsitikinę, kad jis paslėpė ar ištrynė kelis su žmona susijusius įrašus.
„Reynoldsas neparašė nieko apie Lively jos gimtadienio proga. Ji – taip pat. Jis tuo metu dalijosi įrašais apie savo futbolo komandą, bet nieko – apie žmoną“, – sakė viena poros stebėtoja.
Bowling pastebėjo, kad paskutinis Reynoldso įrašas su Blake datuojamas 2024 m. liepą – dar prieš „It Ends With Us“ skandalą. „Tai buvo paskutinis kartas, kai jos veidas pasirodė jo paskyroje“, – sakė ji.
Internete netrūko spėlionių:
„Ar tai reiškia, kad skyrybos artėja? Ar viskas baigsis jųdviejų išsiskyrimu?“, – rašė vienas komentatorius.
„Kažkas labai įtartina“, – pridūrė kitas.
Ar Reynoldsas ištrynė Blake Lively nuotraukas?
Šiemet Ryanas Reynoldsas nepasidalijo jokiu įrašu su Blake. Abu aktoriai pastaruoju metu viešumoje elgiasi itin santūriai – ypač nuo tada, kai Lively pateikė ieškinį Baldoni, kaltindama kolegą seksualiniu priekabiavimu.
Prieš 3 dienas aktorius pasidalijo nuotraukų karusele. Vienoje iš karuselės nuotraukų buvo Blake su dukra dviese, Ryanso šalia nebuvo.
