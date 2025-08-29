Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas

Improvizacijų teatras „Kitas kampas“ 17-ąjį sezoną barsto prieskoniais ir įsileidžia nutrūktgalvius

2025-08-29
2025-08-29

„Improvizacijų teatre kiekvienas pasirodymas yra unikali patirtis – nežinome, kas nutiks scenoje, nežinome, kokius siužetus pasiūlys žiūrovai. Viena aišku – visada bus daug juoko, netikėtumų ir nuoširdaus, gyvo ryšio su publika“, – sako 17-ąjį sezoną pradedančio vienintelio Lietuvoje profesionalaus improvizacijų teatro „Kitas kampas“ įkūrėjas ir vadovas, aktorius Audrius Bružas.

teatras „Kitas kampas“ (nuotr. Manto Gudzinevičiaus)
Rudenį prasidėsiančio sezono naujiena – legendinį improvizacijos šou „Gero juoko dozė“ kiekvieną kartą papildysiantis kviestinis svečias. Pirmieji „Kito kampo“ trupės aktorių išmėginimus patirs aktoriai Valentinas Krulikovskis ir Mantas Bendžius, rašoma pranešime spaudai.

teatras „Kitas kampas“ (nuotr. Manto Gudzinevičiaus)
FOTOGALERIJA. teatras „Kitas kampas“ (nuotr. Manto Gudzinevičiaus)

Laukia įspūdžių kupinas naujas sezonas

„Sezonas bus su prieskoniais, – žada A. Bružas. – Tikiu, kad jų pabarstys prie komandos prisijungę aktoriai, o žiūrovams bus smalsu pamatyti, kas aikštelėje žaidžia geriau – naujokai ar senbuviai. Dar graikų filosofai rašė, kad liaudžiai reikia vis naujų herojų, tai mūsų teatrui reikia vis naujų kūrybinių žygių.

Su kai kuriais iš naujokų esame susitikę kitose scenose ir kino aikštelėje, tačiau improvizacijos scena – dar kitokia. Joje paprastai lieka tie, kuriems įdomu žaisti, nutrūktgalviai, kurie vis dar pažindinasi su gyvenimu, žmonės su atviromis akimis, širdimi ir laisvės energija. 

„Galbūt tai nėra labai man patogi situacija. Džiaugiuosi gavęs „Kito kampo“ pasiūlymą, bet ir bijau – o jei nepasiseks?“ – atvirai prisipažįsta prie trupės prisijungęs kino ir teatro aktorius V. Krulikovskis.

Improvizacijos žanras jį žavi ir domina. „Vaidindamas teatre įsivaizdavau, kad žinau, kas yra improvizacija, tačiau išties pradėjęs ja domėtis, supratau, kad beveik nieko apie tai nežinau, ir kad improvizacija tikrai stipriai skiriasi nuo aktorystės“, – sako naują iššūkį priėmęs kino ir teatro aktorius. 

Pirmieji pasirodymai vyks Kaune bei Klaipėdoje

Pirmasis V. Krulikovskio pasirodymas su legendiniu „Kito kampo“ improvizacijų šou „Gero juoko dozė“ vyks spalio 5 dieną Kauno „Girstučio“ salėje. Spalio 2 dieną spektaklis bus parodytas Klaipėdoje, čia prie trupės prisijungs aktorius ir dainininkas M. Bendžius.

Daugiau nei dešimt metų gyvuojantis spektaklis „Gero juoko dozė“ yra bene labiausiai žiūrovų mėgstamas improvizacijos teatro „Kitas kampas“ kūrinys. Gyvas improvizacijų šou kaskart būna kitoks – tai, kas vyksta scenoje, priklauso nuo žiūrovų pasiūlymų, aktorių fantazijos, nuotaikos ir atmosferos salėje. Spektaklį lydi gyvos pianisto bei kompozitoriaus Dominyko Kazimiero Krulikovskio improvizacijos.

Žiūrovai spektaklyje turi galimybę tapti jo bendraautoriais – siūlo temas, situacijas ar net veikėjų bruožus, o aktoriai akimirksniu scenoje kuria teatrą. Tai reiškia, kad kiekvienas vakaras yra nepakartojamas, daugelis žmonių į spektaklį sugrįžta, nes kaskart patiria vis kitokią istoriją.

Spektaklis bus rodomas ne tik Lietuvoje

Rugsėjo mėnesį spektaklis „Gero juoko dozės“ keliauja į Islandiją ir Norvegiją. Jis bus rodomas lietuvių bendruomenėms.

17-asis „Kito kampo“ sezonas neįsivaizduojamas ir be kitų, ne mažiau žiūrovų mėgstamų improvizacijos šou – „Ieškau žmogaus“, teatro namuose vykstančios improvizacijų laboratorijos „Kito kampo improvizadienis“, monospektaklio su Martynu Nedzinsku „Nuostabūs dalykai“, o taip pat – aktoriaus ir režisieriaus Kirilo Glušajevo vedamų improvizacijos mokymų pradedantiesiems.

„Jei žmonės atėję pas mus tampa linksmesni, laimingesni ir geresni, pamiršta rūpesčius, jei spektaklis keičia jų kasdienę rutiną, vadinasi, mūsų susitikimas buvo prasmingas.

Mes darome tai, ko nedaro kiti. Prisidėti prie žmogaus laimės – didelis dalykas. Ir jei mums buvo lemta įvaldyti improvizacijos meną, vadinasi, esame apdovanoti, o gal net palaiminti, todėl šita dovana ir dalijamės“, – sako teatro vadovas ir įkūrėjas A. Bružas.

Teatras „Kitas kampas“ rengia skirtingų formatų pasirodymus: spektaklius, improvizacijos šou, teatro aktoriai veda seminarus, individualius ir grupinius mokymus, renginius, televizijos laidas, dalyvauja socialiniuose projektuose bei akcijose. Trupėje – improvizacijos meistrai, profesionalūs aktoriai K. Glušajevas, A. Bružas, M. Nedzinskas, Inga Šepetkaitė.

