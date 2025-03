Paviešino, kaip filmo „Mes dedame tašką“ žvaigždė Blake Lively elgėsi su gerbėja: sunku patikėti

Pastaraisiais mėnesiais Blake Lively pateko į žiniasklaidos akiratį dėl plačiai nuskambėjusio teisinio ginčo su savo kolega iš filmo „Mes dedame tašką“ (It Ends With Us) Justinu Baldoni, kuriame ji apkaltino jį seksualiniu priekabiavimu ir „socialinės manipuliacijos“ kampanijos prieš ją inicijavimu.

J. Baldoni, kuris taip pat režisavo filmą „2024 m.“, pateikė atsakomąjį ieškinį aktorei, jos vyrui Ryanui Reynoldsui, jų publicistei Leslie Sloane ir J. Sloane ryšių su visuomene įmonei „Vision PR“.

Jo ieškinys grindžiamas šmeižtu, civiliniu turto prievartavimu, „neatsargiu kišimusi į būsimą ekonominę naudą“ ir „tyčiniu kišimusi“ į sutartinius santykius, rašo unilad.com.

Aktoriai JAV Niujorko pietinės apygardos apylinkės apygardos teisme turi pasirodyti 2026 m. kovo 9 d.

Sulaukė gerbėjos kaltinimų

Dabar Blake Lively sulaukė naujų kaltinimų, tačiau šį kartą juos pateikė gerbėjas.

Keturių vaikų mama su vaikais apsistojo viešbutyje „Hotel 1928“, esančiame tarp Dalaso ir Ostino esančiame Teksaso mieste Vake, kai Kaityln Cooper iš Hjustono sužinojo, kad ji apsistojo toje pačioje vietoje.

Norėdama nufilmuoti medžiagą, kad galėtų parodyti draugams, jog susitinka su įžymybe, 27-erių mergina nusprendė stebėti prabangų vestibiulį, kuriame kovo 8 d. iš tiesų pastebėjo Blake.

„Tiesiog išsitraukiau telefoną ir pradėjau įrašinėti labai trumpą klipą. Tai nebuvo nieko jaudinančio“, – dienraščiui „Daily Mail“ pasakojo tuo metu su mama atostogavusi K. Cooper. „Norėjau parodyti savo draugams“.

Cooper padarytame įraše matyti, kaip Lively, vilkėdama džinsus ir baltą palaidinę, įeina į priėmimą, prieš tai pastebėjusi į ją nukreiptą kamerą, ir tuomet ji laiko ranką prie veido, kad jos nematytų telefonas.

Cooperis tęsė: „Kai ji įžengė, buvo labai triukšminga. Jos balsas buvo itin atpažįstamas. Manau, kad ji pasisveikino su dviem žmonėmis prie registratūros. Ji pažvelgė į mus. Manau, kad ji pastebėjo mus ją filmuojant“.

Tuo metu Lively lydėjo apsaugos darbuotojas ir viešbučio personalas, nors Cooper pastebėjo savo ir Reynoldso vaikus su, jos manymu, aukle.

Likusi vakaro dalis buvo nenuobodi, ir Cooper nieko nepagalvojo apie šį bendravimą.

Kai kitą rytą ji su mama ruošėsi išvykti, kraudamos daiktus į automobilį, Lively tariamai pastebėjo gerbėją – būtent tuo metu pastebėtas tariamai keistas žvaigždės elgesys.

Cooper teigė: „Mes krovėmės daiktus į automobilį ir aš išgirdau: „Labas“, ir tai buvo moteriškas balsas. Pakėliau akis ir pamačiau Lively. Ji pakėlė telefoną tarsi įrašinėdama mane. Tiesiog atsakiau „Labas“, nes ką daugiau pasakysi?“

Ji daugiau nieko nesakė, o tada keistai ėmė važinėti aplink mano automobilį, visą laiką apsimesdama, kad filmuoja ir net sukoncentravo dėmesį į jų valstybinį numerį.

„Buvau tikrai nustebintas. Tada ji perdavė savo telefoną apsaugos darbuotojui, o jis dar kartą apvažiavo ratą aplink keleivio pusę ir abu grįžo atgal į viešbutį“, – pridūrė Cooperis.

„Buvome tiesiog sutrikę dėl to, kas vyksta.“

Po incidento Cooper teigė, kad Lively atstovas susekė ją „Instagram“ tinkle ir pradėjo stebėti, ką ji viešina.

Susidūrimas įvyko dėl viešbučio darbuotojų palaidų žodžių, nes Cooper teigė, kad du viešbučio „Hotel 1928“ komandos nariai papasakojo jai apie garsenybės vizitą.

„Darbuotoja mums pasakė, kad jei pasiliksime, galbūt pamatysime šį asmenį, todėl akivaizdu, kad tai sukėlė mūsų susidomėjimą, kaip ir bet kam kitam“, – pasakojo ji leidiniui.

Taip pat teigė, kad jos ir mamos padavėja papasakojo, kas buvo įžymybė, kai jos valgė viešbučio restorane.