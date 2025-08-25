Šis Zodiako ženklas – pats neištikimiausias iš visų: nesakykite, kad neįspėjo

Astrologė Samantha Jayne atskleidė, kad reikia atkreipti dėmesį ne tik į asmenybės bruožus, bet ir į žmogaus gimimo datą, rašoma thesun.co.uk.
Kalbėdama su „Express“, ji paaiškino, kokio ženklo atstovai yra labiausiai linkę apgaudinėti savo partnerius, todėl galbūt vertėtų gerai pagalvoti prieš užmezgant romaną su kai kuriais iš jų.
Nors daugelis iš jų yra stabilūs ir pastovūs partneriai vis tik yra vienas ženklas, kurio atstovai nuolat kaltinami neištikimybe.
Labiausiai į neištikimybę linkęs Zodiako ženklas
Koks tai ženklas? Dvyniai.
„Vienas iš labiausiai neištikimumu pagarsėjusių zodiako ženklų yra Dvyniai“, – teigia astrologė Samantha Jayne.
„Jų natūralus smalsumas, noras bendrauti ir poreikis patirti gyvenimo nuotykius gali nesunkiai nuvesti prie minčių apie uždraustą meilę.“
Astrologė įspėjo, kad Dvyniai ieškos kito partnerio, jei dabartinis nesuteiks jiems pakankamai dėmesio ir bus nuobodu.
Samantha pridūrė: „Dėl natūralaus žavesio jų vilionėms pasiduoti sunku... Flirtuoti Dvyniai moka natūraliai.“
Be to, Dvyniai – oro ženklas – yra laisvos dvasios ir linkę vengti įsipareigojimų.
Todėl tikėtis, kad šio ženklo atstovai, mėgstantys plaukti pasroviui, išliks ilgalaikiuose monogaminiuose santykiuose, yra pernelyg didelis reikalavimas.
„Jie mėgsta dėmesį, nori jaustis reikalingi ir dievina jaudulį, kurį sukelia nauji dalykai“, – sakė Samantha.
Dėmesio trokštantis Dvynys nori nuolatinio pripažinimo, kad nepajustų nuobodulio.
„Jei nepatenkinate šių savo Dvynių partnerio poreikių, galite pastebėti, kad nesate vienintelis, kuriam jis rodo dėmsesį“, – tęsė astrologė.
Ji taip pat atskleidė, kad Avinas, Šaulys ir Svarstyklės yra linkę apgaudinėti.
Patys ištikimiausi Zodiako ženklai
Tuo tarpu Vėžiai, Jaučiai, Ožiaragiai, Svarstyklės ir Mergelės dažniausiai išlieka ištikimi savo partneriams.
Jautis
Jaučiai žinomi dėl savo patikimumo ir ištikimybės artimiesiems. Kartą įsipareigoję, jie laikosi savo pozicijos.
Vėžys
Žinomi dėl savo rūpesčip ir empatijos, Vėžiai yra labai patikimi ir teikia pirmenybę artimųjų gerovei.
Ožiaragis
Jų tvirtas pasiryžimas siekti savo tikslų atsispindi ir santykiuose, kuriuose jie demonstruoja lojalumą bei patikimumą, kad santykiai galėtų vystytis.
Svarstyklės
Natūralūs taikos kūrėjai ir diplomatai – Svarstyklės yra patikimos ir sąžiningos, todėl yra puikios pasitikėjimo vertos partnerės.
Mergelė
Kiekvienai smulkmenai dėmesingos Mergelės užtikrina, kad santykiai galėtų veikti.