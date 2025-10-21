Jacksonas išvengė rimtos traumos, bet praleis Eurolygos turą

Paskelbta, kad 36 metų 190 cm ūgio Edwinas Jacksonas susižeidė pėdą, bet trauma jį iš rikiuotės išves tik šios savaitės Eurolygos turui. Buvo baiminamasi, kad prancūzas ilgam kris iš rikiuotės, bet išvengė blogiausio scenarijaus.
Šiame Eurolygos sezone E.Jacksonas per 17 minučių įmeta 7,4 taško, atkovoja 1,2 kamuolio, atlieka po 2 rezultatyvius perdavimus ir renka 6,8 naudingumo balo.
ASVEL šią savaitę namuose žais su Dubajaus „Dubai“.
