TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Jacksonas išvengė rimtos traumos, bet praleis Eurolygos turą

2025-10-21 13:29 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-21 13:29

Vilerbano ASVEL stovykloje – geros naujienos – svarbus rotacijos žaidėjas išvengė rimtos traumos.

E.Jacksonas išvengė rimtos traumos

Vilerbano ASVEL stovykloje – geros naujienos – svarbus rotacijos žaidėjas išvengė rimtos traumos.

0

Paskelbta, kad 36 metų 190 cm ūgio Edwinas Jacksonas susižeidė pėdą, bet trauma jį iš rikiuotės išves tik šios savaitės Eurolygos turui. Buvo baiminamasi, kad prancūzas ilgam kris iš rikiuotės, bet išvengė blogiausio scenarijaus.

Šiame Eurolygos sezone E.Jacksonas per 17 minučių įmeta 7,4 taško, atkovoja 1,2 kamuolio, atlieka po 2 rezultatyvius perdavimus ir renka 6,8 naudingumo balo.

ASVEL šią savaitę namuose žais su Dubajaus „Dubai“.

