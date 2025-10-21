Kalendorius
Eurolyga

„Olympiacos“ taikosi į NBA patirties turintį gynėją

2025-10-21 21:47
2025-10-21 21:47

Pirėjo „Olympiacos“ ieško, kuo užpildyti spragas gynėjų grandyje ir nusitaikė į Jaredą Butlerį. Pasak Eurohoops.net, jis yra rimtas kandidatas atvykti į Graikiją.

J.Butleris gali atvykti į Europą (Scanpix nuotr.)

Pirėjo „Olympiacos“ ieško, kuo užpildyti spragas gynėjų grandyje ir nusitaikė į Jaredą Butlerį. Pasak Eurohoops.net, jis yra rimtas kandidatas atvykti į Graikiją.

0

25 metų 191 cm ūgio įžaidėjas nuo 2021 m. siekė vietos Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA), bet ilgiau neįsitvirtino ir vis migravo į Plėtojimosi lygą. Jis atstovavo Jutos „Jazz“, Oklahomos „Thunder“, Vašingtono „Wizards“ ir Filadelfijos „76ers“ organizacijoms.

Vasarą jis buvo sukirtęs rankomis dėl metų kontrakto su Fynikso „Suns“, bet buvo atleistas.

Geriausius skaičius jis fiksavo pastarajame savo etape Filadelfijoje, kur per 24 minutes metė 11,5 taško, atkovojo 2,5 kamuolio, atliko 4,9 rezultatyvaus perdavimo.

