TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Real“ Eurolygos rungtynėse žais be trijų traumuotų krepšininkų

2025-10-21 15:59 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-21 15:59

Madrido „Real" komanda artimiausiame Eurolygos mače neturės trijų žaidėjų.

B.Fernando praleis mačą su Tel Avivo ekipa (Scanpix nuotr.)

Madrido „Real“ komanda artimiausiame Eurolygos mače neturės trijų žaidėjų.

0

Klubas pranešė, kad dėl traumų nerungtyniaus Bruno Fernando, Sergio Llullas ir Andresas Felizas.

B.Fernando Eurolygoje per 10 minučių įmeta 4,4 taško, atkovoja 3,4 kamuolio ir renka 5,2 naudingumo balo. S.Llullas fiksuoja 4,8 taško, 1,4 rezultatyvaus perdavimo ir 3 naudingumo balus per 14 minučių.

Tuo tarpu A.Felizas per 17 minučių pelno 5,2 taško, sugriebia po 2 kamuolius, atlieka po 2 rezultatyvius perdavimus ir fiksuoja 2 naudingumo balų naudingumą.

„Real“ jau trečiadienį Belgrade susitiks su Tel Avivo „Maccabi“.

