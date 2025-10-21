„Bayern“ pratęsė sutartį su Kompany iki 2029 metų

„Esu dėkingas, pagerbtas ir norėčiau padėkoti „Bayern“ už pasitikėjimą ir darbo aplinką, kurią man jie suteikė nuo pat pirmos mano atvykimo dienos. Jaučiuosi lyg būčiau čia daug ilgiau ir gerai pažįstu klubą.
Kol kas ši patirtis yra puiki. Pradėjome nuostabią kelionę, toliau sunkiai dirbkime ir švęskime daugiau sėkmių“, – teigė strategas.
Sprendimą pratęsti kontraktą su V. Kompany pakomentavo ir „Bayern“ ekipos prezidentas Herbertas Haineris.
„Sutarties pratęsimas su V. Kompany yra stiprus klubo pasitikėjimo balsas po puikaus darbo, kurį jis iki šiol atliko. Žaidėjai, klubo vadovybė ir gerbėjai labai vertina Vincentą. Džiaugiamės ankstyvu bendradarbiavimo pratęsimu“, – kalbėjo H. Haineris.
„Bayern“ puikiai pradėjo sezoną „Bundesliga“ čempionate ir iškovojęs visas septynias pergales užtikrintai rikiuojasi turnyrinės lentelės viršūnėje. V. Kompany auklėtiniai taip pat laimėjo dvejas žaistas rungtynes UEFA Čempionų lygoje.
