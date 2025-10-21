Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Eurolygos rungtynės vėl vyks Tel Avive

2025-10-21 12:14 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-21 12:14

Tel Avivo „Maccabi“ ir „Hapoel“ klubai grįžta rungtyniauti į Izraelį.

„Maccabi“ sirgaliai galės grįžti tribūnas (Scanpix nuotr.)

Tel Avivo „Maccabi" ir „Hapoel" klubai grįžta rungtyniauti į Izraelį.

0

Oficialiai, kad abi komandos gavo patvirtinimą iš turnyro organizatorių grąžinti rungtynes į Izraelį nuo gruodžio 1 dienos, kadangi paskelbtos paliaubos tarp Izraelio ir „Hamas“. Taip pat Europos taurės rungtynės irgi bus žaidžiamos šioje šalyje.

Tai reiškia, kad Kauno „Žalgirio“ gruodžio 30-ąją dieną žaistų su „Hapoel“ nebe Bulgarijoje, o Tel Avive. Tas pats bus ir sausio 15-ąją – mačas vyks nebe Belgrade.

Klaipėdos „Neptūnas“ grupėje žaidžia su Jeruzalės „Hapoel“, bet susitikimas numatytas lapkričio 11-ąją, tad jis vis dar vyks Belgrade.

„Hapoel“ šiuo metu per 5 turus laimėjo 4 sykius, o „Maccabi“ turi vos 1 laimėjimą.

