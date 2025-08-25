Kalendorius
Siunčia žinią šiems horoskopo ženklams – reikės priimti svarbius sprendimus

2025-08-25 06:14 / šaltinis: ELTA
2025-08-25 06:14

Šiandienos horoskopai kupini netikėtumų – nuo apkalbų ir klaidų taisymo iki meilės intrigų bei svarbių apsisprendimų. Žvaigždės pataria neprarasti budrumo, klausytis savo intuicijos ir atsargiau vertinti pagundas.

Šiandienos horoskopai kupini netikėtumų – nuo apkalbų ir klaidų taisymo iki meilės intrigų bei svarbių apsisprendimų. Žvaigždės pataria neprarasti budrumo, klausytis savo intuicijos ir atsargiau vertinti pagundas.

1

AVINAS.

Regis, teks padirbėti taisant anksčiau nepastebėtas klaidas, tikslinant informaciją ar kažką keičiant pagal dabartinę situaciją. Gali pasklisti apkalbos apie tarnybinį romaną.

JAUTIS.

Pakvieskite kur nors į gražią aplinką jums mielą žmogų ar bent jau parodykite jam daugiau dėmesio, išklausykite. Nuoširdus pasimatymas turėtų jus suartinti. Paaiškės, kokių santykių galite tikėtis. Labiau paisykite vaikų poreikių.

DVYNIAI.

Nerimausite dėl nestabilių santykių su asmeniu, kuriam esate neabejingi. Tikėtina pagunda keisti gyvenamą vietą ar būstą, keisti sąlygas. Geriau būtų neskubėti ir be blaškymosi įsigilinti, ko norite jūs ir jūsų šeimos nariai.

VĖŽYS.

Šiandien bus lengva susipainioti informacijos raizgalynėje. Dėl to galite vėluoti, pasiimti ne tuos dokumentus, iškreipti perteikiamas naujienas, sukelti avarines situacijas ir t.t. Būkite atidūs, subtiliau bendraukite.

LIŪTAS.

Domins stambūs pirkiniai, galbūt pavyks dėl ko nors palankiai suderėti, gauti naudingą paslaugą. Regis, trauks seksualinės avantiūros, sunku bus atsispirti abejotinoms pagundoms.

MERGELĖ.

Gali atsirasti netikėtų galimybių įsigyti ar parduoti nekilnojamojo turto, arba kils idėjų, kaip geriau susitvarkyti buitį. Visgi lengva susipykti su turinčiais kitokią nuomonę, skirtingą skonį bei požiūrį į stilių, grožį, komfortą.

SVARSTYKLĖS.

Neaiški situacija, apkalbos, negalėjimas apsispręsti aktualiu klausimu gali sukelti nerimą. Vienok jūsų pasąmonė gali padiktuoti genialių išeičių. Galbūt turėsite progų pademonstruoti savo meninį skonį, įžvalgą. Venkite svaigalų.

SKORPIONAS.

Šiandien draugai ar pažįstami tikriausiai skatins jūsų apsisprendimą svarbiu klausimu. Išties galite gauti pasiūlymų, verčiančių atsisakyti kai kurių principų. Tiktų vadovautis protingais ir nuoširdžiais patarimais.

ŠAULYS.

Reikalai klostysis nevienareikšmiškai. Darbo, verslo reikalus gali kiek sukomplikuoti pasimetęs dokumentas, nusivylęs klientas. Jeigu ketinate keisti darbą, galite imti dvejoti, blaškytis.

OŽIARAGIS.

Nusimato permainos. Galbūt atsiras galimybė vykti į užsienį, sudalyvauti kastinge, renginyje, arba studijuoti norimą dalyką. Visgi nuotaiką gali sudrumsti kažkokia dezinformacija, apkalbos.

VANDENIS. Šiandien jus gali nustebinti virtualus meilės prisipažinimas. Tikėtina slapta intriga arba tiesiog pasijusite gundomi. Galbūt kažko bus siekiama iš jūsų, ir tai gali įgauti piniginę išraišką.

ŽUVYS. Šiandien stokosite takto, tad ne visiems patiks jūsų pašmaikštavimai, keistos užuominos ir pasiūlymai. Netgi artimiausi žmonės gali jūsų nesuprasti. Galite įsivelti į meilės intrigas.

