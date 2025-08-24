Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Avinas

Sekmadienio horoskopas: išskyrė kelis Zodiako ženklus, kurių laukia sėkmė

2025-08-24 08:05 / šaltinis: ELTA
2025-08-24 08:05

Astrologinė prognozė rugpjūčio 24-ajai, sekmadieniui.

Astrologija (nuotr. Shutterstock.com)

Astrologinė prognozė rugpjūčio 24-ajai, sekmadieniui.

AVINAS. Jūsų pastangos kažką padaryti, įgyvendinti sumanytą planą nenueis veltui, bet lengva nebus. Galite pasijusti kiek nusivylę, kad kelias į tikslą toks ilgas. Jums tereikia pailsėti, pasirūpinti sveikata, išvaizda.

JAUTIS. Šiandien būsite nusiteikę išreikšti savo meilę taip, kaip ją jaučiate. Visgi nereikėtų priiminėti jokių lemtingų sprendimų mylimo žmogaus ar vaikų atžvilgiu. Neleiskite, kad kiti manipuliuotų jumis, ypač jei tai jums nuostolinga.

DVYNIAI. Būsite nusiteikę atlikti didelius namų ruošos darbus ar kaip reikiant pasidarbuoti sode, sodyboje. Tačiau ši diena gali tapti nemaloni dėl įsisiūbavusių ambicijų, neobjektyvių reikalavimų sau ar artimiesiems, vaikams.

VĖŽYS. Išvykos, kelionės teiks ne tik įspūdžių, bet ir rūpesčių. Pasistenkite neprarasti pagarbos kitiems žmonėms ir svetimai kultūrai bei papročiams. Antraip kils nemenkų problemų.

LIŪTAS. Tai diena, kai pravartu kiekvieną veiksmą nuodugniai apgalvoti, pasverti. Pvz, jei susigundysite pirkti brangų daiktą, gerai pagalvokite, ar kaip tik jo jums dabar reikia. Būkite pakantesni savo vaikams, mylimam žmogui.

MERGELĖ. Nelengva dienelė, ypač jei visur bandysite diktuoti savo sąlygas ir taisykles. Susidursite su aršiu pasipriešinimu. Didelė gaisro, agresijos grėsmė. Situacija gali tapti jums nepavaldi.

SVARSTYKLĖS. Šiandien esate pernelyg jautrūs, kad mąstytumėte racionaliai. Nepatartina kur nors vykti ar intensyviai bendrauti. Derėtų rinktis ramybę, poilsį, užsiimti menine kūryba. Pasisaugokite avarijų, venkite alkoholio.

SKORPIONAS. Šiandien nusimato daug kontaktų. Tikriausiai turėsite progą pamatyti, kas yra tikrieji draugai ir gerbėjai, o kam visiškai nerūpi nei jūsų problemos, nei pasiekimai. Saugokite nuo pavojų vaikus, o ir patys venkite rizikos.

ŠAULYS. Pasižymėsite padidėjusiu jautrumu. Pasistenkite apsišarvuoti kantrybe ir taikiomis nuostatomis. Venkite diskusijų su tais, kurių nuomonė daugeliu klausimų ryškiai skiriasi nuo jūsų. Saugokitės gaisro, avarijų, traumų.

OŽIARAGIS. Jeigu esate kelionėje, galite susidurti su keblumais. Arba gausite žinią apie artimo žmogaus situaciją. Labai svarbu laikytis įstatymų, taisyklių bei vietinių papročių bendraujant su užsieniečiais, nepažįstamais veikėjais.

VANDENIS. Ši diena gali pareikalauti neplanuotų išlaidų, kurios nemaloniai paplonintų ir šiaip jau nestambų šeimos biudžetą. O kur dar antrosios pusės, vaikų paverkšlenimai bei priekaištai. Pasistenkite išsiaiškinti kitų motyvus. Saugokite vaikus.

ŽUVYS. Bus sunku įtikti aplinkiniams, ypač antrajai pusei. Savo patarimus, pamokymus pasilaikykite sau, nes jie nebus tinkamai suprasti ir įvertinti. Gali kilti nemaloni šeiminė scena.

