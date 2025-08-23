Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Jautis

Artėja jaunatis: Budraitytė ragina saugotis 4 Zodiako ženklus

2025-08-23 12:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-23 12:00

Dangaus kūnų stebėtojai jau rytojaus naktį galės pamatyti, kaip delčios poziciją užims jaunatis. Ši paskutinė vasaros savaitė numatoma maloni ir kupina džiugių akimirkų.

Jaunatis (tv3.lt fotomontažas)

Dangaus kūnų stebėtojai jau rytojaus naktį galės pamatyti, kaip delčios poziciją užims jaunatis. Ši paskutinė vasaros savaitė numatoma maloni ir kupina džiugių akimirkų.

Astrologė ir būrėja Vaiva Budraitytė papasakojo naujienų portalui tv3.lt, ko galima tikėtis iš šios jaunaties.

Pasakodama apie savaitę ji pabrėžė, kad reikėtų pasimėgauti paskutinėmis vasaros dienomis, nes vėliau lauks sudėtingesnis laikas.

Palanku prašyti didesnio atlyginimo

V. Budraitytė pasakojo, kad ši savaitė gali būti ypatinga ne tik dėl to, kad tai – paskutinių vasaros dienų laikas, tačiau taip pat ir dėl nuotaikos.

Anot jos, ne vienas jaus šiokį tokį palengvėjimą, dėl kurio norėsis nesipykti ir gyventi draugiškai.

„Labai geras metas, pasidžiaukite paskutinėmis vasaros dienomis. Gali jaustis pakilimo jausmas, geras oras, tad ji tikrai nusimato puiki.

Gali būti toks pojūtis, kad jums sekasi, tad tikrai bus mažiau piktų žmonių, atrodys, kad širdis atsileidžia, nervai nusiramina“, – apie jaunatį pasakojo pašnekovė.

Taip pat ji išryškino tai, kad rugpjūčio pabaiga bus ypač palanki visiems, grįžusiems po atostogų, prašyti malonių darbe.

Pasak V. Budraitytės, verta kreiptis į vadovus ir prašyti to, apie ką galbūt jau seniai buvo svajota, o vadovams skirti malonių darbuotojams.

„Jupiterio trigonas su Saule rodo, kad ypatingai palanku paskutinėmis rugpjūčio dienomis prašyti geresnės pozicijos, geresnės algos, malonių iš valdžios.

O jeigu esate valdžioje, tada pasižiūrėkite, gal galite kažką suteikti savo darbuotojams, nes čia įvyks toks energijų apsikeitimas, kuris bus labai naudingas abiems pusėms“, – aiškino ji.

Palanku skirti dėmesio namų ruošai

Tiems, kurie ketina praleisti laiką namuose ar arčiau jų, V. Budraitytė taip pat turėjo džiugių žinių.

Anot jos, jeigu turite svarstymų apie generalinį namų tvarkymąsi – tam puikus laikas, nes darbai eisis lengvai.

„Saturno konjunkcija su Saule rodo, kad laikas labai tinkamas namų tvarkymuisi. Tad valykitės, tvarkykitės namus, peržvelkite kiekvieną kampelį, nes visi darbai eisis labai sklandžiai“, – dalijosi astrologė.

Pašnekovė pridūrė, kad taip pat palanku skirti dėmesio vandens sistemoms ir telkinių tvarkymui:

„Labai geras periodas tvarkyti ir vandens telkinius, tad turintiems baseinus, lauko vandens telkinius, verta tai susitvarkyti.“

Įspėjo 4 Zodiako ženklus

Galiausiai, prabilus apie sėkmingiausius ir mažiausiai sėkmingus Zodiako ženklus, V. Budraitytė pasidalijo savo prognozėmis.

Anot jos, sėkmingiausia ši savaitė bus dviem Zodiako ženklams, kuriuos lydės džiugios žinios.

„Dvyniai ir Šauliai ypač džiaugsis šia savaite, jiems nusimato didelė sėkmė“, – pasakojo ji.

O keturiems Zodiako ženklams numatomas sudėtingesnis laikas, dėl to V. Budraitytė įspėjo juos pasisaugoti.

„Perspėjimų didelių šiai savaitei nėra, bet sunkiau bus Ožiaragiams ir Vėžiams. Taip pat stipriai didės Jaučių nervingumas ir piktumas, Skorpionai taip pat turėtų pasisaugoti“, – paaiškino ji.

