Budraitytė ragina pasisaugoti 2 Zodiako ženklus: ši delčia jūsų nepasigailės

Apie šią savaitę naujienų portalo tv3.lt skaitytojams sutiko papasakoti astrologė ir būrėja Vaiva Budraitytė.
Ji atskleidė, kad savaitė bus ypač palanki meilei ir jos įprasminimui, o taip pat grožio procedūroms bei aktyviam laisvalaikiui.
Reikšmingas laikas meilei
Pirmasis šios savaitės aspektas, kurį išskyrė V. Budraitytė, buvo meilė. Ji pasakojo, kad laikas jai – labai palankus.
Dėl to ji skatino daugiau laiko skirti romantikai, o taip pat sveikino visus, kurie šią savaitę žengs reikšmingą žingsnį santykių užtvirtinime.
„Nepaprastai malonus periodas, labai smagus ir tinkamas meilės reikalams. Tie, kurie tuokiasi, švenčia meilę, susipažįsta su kitais – tiems seksis.
Taip pat turėtų suklusti tie, kurie turi problemų su vaisingumu, nes ši savaitė labai tinkama mėginimams pastoti“, – pasakojo ji.
Pašnekovė taip pat atskleidė, kad visą šią savaitę lydės sėkmės jausmas, dėl to daug kas bus pakilesnės nuotaikos.
Ji taip pat pasakojo, kad šiuo laiku verta laiką skirti grožio procedūroms: „Seksis ir tiems, kurie sieks atlikti įvairias grožio procedūras. Ypač tai pasakytina apie 18 dieną.“
Palankus metas aktyviam laisvalaikiui
Dar vienas įdomus šios savaitės aspektas – padidėjęs poreikis būti aktyviems, noras daugiau laiko leisti gryname ore.
„Aktyvumas bus labai didelis, negalėsite nusėdėti vietoje. Paskutinės vasaros dienos bus tikrai sportiškos ir aktyvios“, – pasakojo ji.
Pašnekovė pridėjo, kad dėl padidėjusio aktyvumo ypatinga sėkmė lydės sportininkus ir tuos, kurių veikloje yra reikalingas rungimasis.
Galiausiai pašnekovė pridėjo, kad jeigu buvo svarstyta apie išmaniųjų prietaisų įsigijimą, tuomet verta tai padaryti dabar.
„Labai palanku pirkti kompiuterius, telefonus, atnaujinti aukštųjų technologijų įrangą. Pirkite indaploves, skalbimo mašinas – tam geras metas, bus pasisekę pirkiniai“, – kalbėjo astrologė.
Ragino saugotis 2 Zodiako ženklus
Astrologė pokalbio metu pasakojo ne tik apie palankius savaitės aspektus, tačiau taip pat prakalbo ir apie Zodiako ženklus.
Anot jos, net šešiems Zodiako ženklams ši savaitė nusimato palanki ir sėkminga, tad ji ragino juos nesėdėti rankų sudėjus.
„Seksis Žuvims ir Mergelėms, Avinams ir Svarstyklėms taip pat bus neblogas metas. Dvyniams ir Šauliams pamažu taip pat pradeda ateiti vis geresnis laikas“, – pranešė ji.
Nepaisant to, du Zodiako ženklai šią savaitę turėtų pasistengti išlikti ramiais, nes jiems prognozuojama sudėtingesnė savaitė.
V. Budraitytė įvardijo šiuos ženklus: „Ožiaragiams ir Vėžiams šią savaitę teks pasisaugoti.“