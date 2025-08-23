Mokslininkas atskleidė, kokį vyrų ilgį moterys laiko idealiu: nustebsite

Klausimas „ar penio dydis svarbus?“ nuo seno kelia vyrams nesaugumo jausmą. Daugelis jų svarstė, ar yra „pakankami“, ir baiminosi neatitikti partnerių lūkesčių, rašoma dailystar.co.uk.
Norėdami sužinoti atsakymą, „Daily Star“ kreipėsi į M. Murphy – mokslininką, turintį daugiau nei 200 tūkst. sekėjų „TikTok“ kanale, kur jis dalijasi žiniomis apie santykius ir seksualinį elgesį.
Idealus penio ilgis
M. Murphy rėmėsi tyrimu, kurio metu moterims buvo pateikti 3D cilindriniai modeliai, imituojantys skirtingo dydžio varpas. Jų buvo klausta: „Kokio dydžio varpą laikytumėte idealia?“
„Pastebėjau, kad žmonės dažnai nustemba, jog skaičiai tokie nedideli. Socialiniame kontekste moterys dažnai pasako kažką panašaus į 17 centimetrų, tačiau tai iš tiesų yra daug.
Tyrimas parodė, kad renkantis ilgalaikius partnerius moterys pageidavo apie 16 centimetrų ilgio“, – sakė M. Murphy.
Pasak eksperto, dauguma vyrų išgirdę tokį rezultatą atsipalaiduoja ir džiaugiasi, nes skaičius atrodo „pasiekiamas“.
Vis tik čia slypi problema – tyrimai rodo, kad vyrai savo dydį vidutiniškai pervertina net 21 proc.
„Jeigu kas nors apklaustų vyrus ir paklaustų, kokio ilgio yra jų penis, o moterų – kokio dydžio jos norėtų, abu skaičiai greičiausiai būtų vienu ar dviem centimetrais didesni nei tikrovėje. Vyrai linkę būti dosnūs sau, o žmonės apskritai – pagražinti realybę“, – aiškino jis.
Nors moterų nurodytas pageidaujamas dydis buvo didesnis už vidutinį, jis toli gražu nebuvo toks neįtikėtinai didelis, kaip įsivaizduoja daugelis.
„16 centimetrų yra palyginti didelė varpa. Tyrime ji viršijo vidutinį dydį, kurį moterys buvo mačiusios realybėje. Vadinasi, jų norai šiek tiek viršijo turėtą patirtį“, – komentavo M. Murphy.
Ekspertas pridūrė, kad nereikėtų pernelyg nerimauti dėl tokių standartų, nes situacija labai primena moterų pageidavimus vyrų ūgio klausimu – dažnas vyras neatitinka „idealaus“ ūgio, tačiau tai nesutrukdo santykiams.
