Neskelbdama savo tapatybės, moteris kreipėsi į seksologę Isiah McKimmie, prašydama patarimo.
Prakalbo apie lytinius santykius
Pasak jos, vyras vis labiau vengia bet kokio fizinio artumo – net ir menkiausias prisilietimas sukelia jam neigiamą reakciją. Moteris svarsto, ar atėjo metas nutraukti santuoką.
Laiške santykių ekspertei ji rašė: „Ar turėčiau jį palikti? Esame susituokę jau 23 metus, turime du vaikus, tačiau pastaruosius penkerius metus nesame turėję jokio intymumo.“
Moteris atskleidė, kad vyras nutraukė lytinį gyvenimą kaltindamas ją dėl pasikeitusios figūros – po vaikų gimimo ji priaugo svorio. Apie situaciją rašoma ir portale dailystar.co.uk.
„Mano vyras sako, kad jo nebetraukiu, nes esu stambesnė nei anksčiau. Jis taip pat skundžiasi, kad knarkiu, trukdau jam miegoti, ir kaltina mane dėl to, kad darau tai tyčia“, – dalijosi moteris.
Nors ji pati stengiasi inicijuoti artumą, nuolat susiduria su atstūmimu: „Vos prisiliečiu – jis išsigąsta. Bandau apkabinti – jis mane nustumia. Jaučiuosi labai vieniša. Nežinau, ką daryti.“
Į jos pagalbos šauksmą sureagavusi seksologė Isiah McKimmie pabrėžė, kad situacija sudėtinga, tačiau išsprendžiama. Anot jos, nors būtų galima svarstyti apie santykių pabaigą, pirmiausia verta ieškoti sprendimo kartu.
„Atrodo, kad vyras gali projektuoti savo vidinį nepasitenkinimą į žmoną. Tokiais atvejais labai padeda porų terapija“, – sakė ekspertė.
Vis dėlto ji pabrėžė, kad jei vyras atsisakytų bendradarbiauti ir nenorėtų spręsti problemų, moteriai liktų labai ribotos išeitys:„Akivaizdu, kad šiuo metu tau labai sunku. Tavo emocinė sveikata, pasitikėjimas savimi ir laimė šiuose santykiuose nyksta.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!