Kalendorius
Rugpjūčio 12 d., antradienis
Vilnius +21°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
14
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Santykiai

Su mergina draugaujantis vaikinas miega su kitais vyrais: „Aš nesu gėjus“

2025-08-12 20:10 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-12 20:10

Britų pora stebina ir visko mačiusius – mergina jam leidžia miegoti su kitais vyrais. Jos heteroseksualus vaikinas filmuojasi sekso scenose su vyrais, tačiau pats tvirtina, kad nėra gėjus. Sako – „tai tik darbas“.

Terri ir Ryanas (nuotr. Instagram)

Britų pora stebina ir visko mačiusius – mergina jam leidžia miegoti su kitais vyrais. Jos heteroseksualus vaikinas filmuojasi sekso scenose su vyrais, tačiau pats tvirtina, kad nėra gėjus. Sako – „tai tik darbas“.

REKLAMA
15

Terri ir Ryanas iš Češyro, Jungtinės Karalystės, pasirodė „YouTube“ laidoje „Love Don't Judge“, kurioje jie atskleidė savo atrastą paslaptingą uždarbio formulę suaugusiųjų pramogų pasaulyje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pora abu kuria pikantišką turinį už pinigus ir kartu uždirba nuo 4 iki 12 tūkst. JAV dolerių (nuo maždaug 3,45 iki 10,3 tūkst. eurų) per mėnesį.

REKLAMA
REKLAMA

Ne tik leidžia miegoti su kitais vyrais, bet ir viską filmuoja

Kol buvęs kalinys Ryanas vaidina erotinėse scenose, jo mergina Terri dirba režisiere ir operatore. Ji filmuoja savo vaikiną, kai šis užsiima intymiais dalykėliais su kitais vyrais.

REKLAMA

Terri pati pradėjo kurti turinį 2021 m. ir pasakoja, kad dirbdama suaugusiųjų pramogų industrijoje suprato, kad pelningiausia šios srities veikla yra orientuota į LGBTQIA+ auditoriją.

„Kai jis buvo kalėjime, aš kūriau turinį su kitais šios industrijos žmonėmis ir kai kalbėdavau su vaikinais apie tai, jie sakė, kad iš darbo su moterimis daug neuždirba, o pinigus uždirba iš darbo su vyrais“, – pasakojo ji.

REKLAMA
REKLAMA

Pora tvirtina, kad vienintelė priežastis, kodėl jie kuria turinį, kuriame Ryanas mylisi su kitais vyrais, yra ta, jog tai atneša daugiausia pajamų, rašo perthnow.com.au.

„Aš dėl to nieko ypatingo nejaučiu – mums abiem tai tiesiog darbas“, – sakė Terri.

Terri taip pat kuria turinį, kuriame ji santykiauja su kitomis moterimis, ir teigia, kad tai leidžia jai geriau suprasti, ką Ryanas daro dėl darbo.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tokio poros gyvenimo nesupranta nei šeima, nei draugai

Nepaisant to, kad uždirba didelius pinigus, poros nestandartinis gyvenimo būdas šokiravo jų šeimą, draugus ir net internautus paliko be žado.

„Kalbant apie draugus – tie, su kuriais dar bendrauju, nenori apie tai girdėti, jiems neįdomu. Šeimoje tie, su kuriais bendrauju, manau, yra dėl to ramūs, bet vėlgi – apie tai nelabai kalbame.

REKLAMA

Aš tiesiog sakau – modelis, dirbu modeliu. Tie, kam tai kelia problemų, paprastai tai išreiškia internete, o ne į akis“, – sakė Ryanas.

Laidoje taip pat rodoma, kaip pora sėdi su Terri mama, kuri abejoja jų pasirinkta karjera ir santykių tvirtumu.

„Ar tu nebijai, kad jis tave paliks dėl vyro?“ – paklausė ji dukters.

Terri tvirtina, kad pasitiki Ryanu ir jos jų santykiai yra tvirti, nepaisant to, ką kalba žmonės.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Jeigu
Jeigu
2025-08-12 20:25
sako, kad ne p yderas, tai reiškia iškrypėlis kvadratu. Kaip ir tv3 žurnaliūgos keliantys tokius žurnalistikos “perlus”…
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (15)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų