Su mergina draugaujantis vaikinas miega su kitais vyrais: „Aš nesu gėjus“

Terri ir Ryanas iš Češyro, Jungtinės Karalystės, pasirodė „YouTube“ laidoje „Love Don't Judge“, kurioje jie atskleidė savo atrastą paslaptingą uždarbio formulę suaugusiųjų pramogų pasaulyje.
Pora abu kuria pikantišką turinį už pinigus ir kartu uždirba nuo 4 iki 12 tūkst. JAV dolerių (nuo maždaug 3,45 iki 10,3 tūkst. eurų) per mėnesį.
Ne tik leidžia miegoti su kitais vyrais, bet ir viską filmuoja
Kol buvęs kalinys Ryanas vaidina erotinėse scenose, jo mergina Terri dirba režisiere ir operatore. Ji filmuoja savo vaikiną, kai šis užsiima intymiais dalykėliais su kitais vyrais.
Terri pati pradėjo kurti turinį 2021 m. ir pasakoja, kad dirbdama suaugusiųjų pramogų industrijoje suprato, kad pelningiausia šios srities veikla yra orientuota į LGBTQIA+ auditoriją.
„Kai jis buvo kalėjime, aš kūriau turinį su kitais šios industrijos žmonėmis ir kai kalbėdavau su vaikinais apie tai, jie sakė, kad iš darbo su moterimis daug neuždirba, o pinigus uždirba iš darbo su vyrais“, – pasakojo ji.
Pora tvirtina, kad vienintelė priežastis, kodėl jie kuria turinį, kuriame Ryanas mylisi su kitais vyrais, yra ta, jog tai atneša daugiausia pajamų, rašo perthnow.com.au.
„Aš dėl to nieko ypatingo nejaučiu – mums abiem tai tiesiog darbas“, – sakė Terri.
Terri taip pat kuria turinį, kuriame ji santykiauja su kitomis moterimis, ir teigia, kad tai leidžia jai geriau suprasti, ką Ryanas daro dėl darbo.
Tokio poros gyvenimo nesupranta nei šeima, nei draugai
Nepaisant to, kad uždirba didelius pinigus, poros nestandartinis gyvenimo būdas šokiravo jų šeimą, draugus ir net internautus paliko be žado.
„Kalbant apie draugus – tie, su kuriais dar bendrauju, nenori apie tai girdėti, jiems neįdomu. Šeimoje tie, su kuriais bendrauju, manau, yra dėl to ramūs, bet vėlgi – apie tai nelabai kalbame.
Aš tiesiog sakau – modelis, dirbu modeliu. Tie, kam tai kelia problemų, paprastai tai išreiškia internete, o ne į akis“, – sakė Ryanas.
Laidoje taip pat rodoma, kaip pora sėdi su Terri mama, kuri abejoja jų pasirinkta karjera ir santykių tvirtumu.
„Ar tu nebijai, kad jis tave paliks dėl vyro?“ – paklausė ji dukters.
Terri tvirtina, kad pasitiki Ryanu ir jos jų santykiai yra tvirti, nepaisant to, ką kalba žmonės.
