Kalendorius
Rugpjūčio 7 d., ketvirtadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Santykiai

Metus laiko iš vyro sekso nesulaukianti moteris nebegali tylėti: „Jaučiuosi nepatraukli ir nemylima“

2025-08-07 18:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-07 18:10

Ne viena pora santuokoje susiduria su ilgai trunkančiu sekso trūkumu. Vienos iš jų nesimyli kelis mėnesius, kitos metus, o kitos – dar ilgiau. Viena moteris pasidalijo savo istorija – ji teigia, kad jau metus nesimylėjo su vyru.

Pora, asociatyvi nuotr, (nuotr. 123rf.com)

Ne viena pora santuokoje susiduria su ilgai trunkančiu sekso trūkumu. Vienos iš jų nesimyli kelis mėnesius, kitos metus, o kitos – dar ilgiau. Viena moteris pasidalijo savo istorija – ji teigia, kad jau metus nesimylėjo su vyru.

REKLAMA
3

Atvirame pasakojime ji teigia, kad dabar ėmė jaustis nepatraukli ir nemylima. Sekso trūkumas gali stipriai paveikti santykius, rašoma nypost.com

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pora nesimylėjo metus laiko

Moteris dalijosi: „Su vyru netrukus švęsime 17-ąsias vestuvių metines, bet jau metus nesimylėjome. Taip, jūs teisingai perskaitėte: metus.

REKLAMA
REKLAMA

Net kai pirmą kartą sutikau Dave'ą, tarp mūsų nebuvo tokio aistringo ryšio, kokį turėjau su ankstesniais partneriais, bet, atvirai sakant, būtent tai mane ir traukė.

REKLAMA

Kiti vyrai, su kuriais susitikinėdavau, buvo roko žvaigždės, poetai, turėdavo problemų ir viskas visada baigdavosi blogai. Buvo malonu būti su vienu iš tų vyrų, kurie eina į darbą, lanko sporto salę ir grįžta namo – su kuo nors, kuo galėjau pasitikėti ir į ką galėjau atsiremti.

Mes mylėdavomės, bet tai nebuvo toks seksas, per kurį nuplėšdavome drabužius vienas nuo kito. Man netrukdė, kad fiziškai tai buvo kitokia patirtis, nes aš labiau vertinau emocinį ryšį.

REKLAMA
REKLAMA

Kai susituokėme, mylėdavomės bent kartą per savaitę, kartais ir dažniau. Po to, kai gimė mūsų pirmasis vaikas, laikas be sekso tapo vis ilgesnis ir ilgesnis.

Aš priaugau 24 kilogramus ir man buvo atlikta Cezario pjūvio operacija, o Dave'as tris savaites per mėnesį praleisdavo kelionėse. Aš buvau sutelkusi dėmesį į mūsų kūdikį, todėl nepasigedau mūsų artumo, ir galiausiai šis fizinio intymumo trūkumas tiesiog įsigalėjo. Tai tapo nauja norma.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Dabar jis niekada nesiskundžia tuo, kad mes niekada nesimylime, todėl per metus aš pradėjau nerimauti, kad galbūt jis man neištikimas... Patikrinau, ar nėra paslėptų elektroninio pašto laiškų ir „Snapchat“ paskyrų, bet jų nėra.

Manau, kad jis tiesiog nėra seksualiai aktyvus žmogus. Net kai mes mylimės, tai trunka neilgai, nėra stipru, nėra aistringa. Viskas baigiasi per 3 minutes.

REKLAMA

Blogiausia be sekso santuokoje yra tai, kad dėl to jaučiuosi nepatraukli ir nemylima. Artėjant 45-eriems, toks užtikrinimas man yra svarbesnis nei kai man buvo 20 metų.“

Ką daryti, jeigu santuokoje nebeliko sekso?

Porų psichologė dr. Kathy McMahon pasidalijo įžvalgomis apie tai, kaip elgtis sudėtingose poros bendravimo situacijose, ypač kalbant apie intymumą:

REKLAMA

1. Pripažinkite praeities nesėkmes

Pasakykite tiesiai: „Nors stengiuosi būti švelnus ir rūpestingas, bet nieko iš to nesigauna“ arba: „Paskutinį kartą, kai bandėme kalbėti apie seksą, savaitę nesimylėjome.“

Būkite atviri dėl savo klaidų ir prisiimkite už tai atsakomybę, rašoma couplestherapyinc.com.

2. Išreikškite aiškius ketinimus

Pradėkite pokalbį pasakydami, kad norite atvirai, be kaltinimų ar gėdos pasikalbėti apie jūsų seksualinius santykius.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

3. Kalbėkite remdamiesi savo patirtimi

Nustokite spėlioti, ką galvoja jūsų partneris, ir nekalbėkite jo vardu. Net jei manote esantys „ekspertais“ šioje srityje, gali būti kitaip. Žinokite, kas jus jaudina ar atbaido sekso metu ir dalinkitės tuo.

4. Nevenkite sudėtingų temų

Kalbėkite apie tai, ką labiausiai norisi nutylėti. Jei buvote sutarę nebežiūrėti pornografijos – pasikalbėkite, ar šis susitarimas nebuvo sulaužytas. Jei nenorite to atsisakyti – ir tai pasakykite.

REKLAMA

Jei santykius paveikė senas romanas, pripažinkite, kad vis dar neišsigydėte tos žaizdos – galbūt dėl to ir atitolote fiziškai.

5. Susikurkite bendrą kalbą

Skirkite laiko aptarti, kaip vadinate kūno dalis ar seksualines veiklas. Kartais netikėtai pavartotas žodis gali būti nepatogus ar žeidžiantis. Sutarę dėl terminų, padėsite vienas kitam jaustis saugiau.

REKLAMA

6. Pasimokykite iš kitų kultūrų

Tyrimai rodo, kad ispanų poros atviriau kalba apie seksą, naudoja daugiau humoro ir pozityvesnį požiūrį nei kai kurios europiečių ar afrikiečių poros. Jie žino, kas patinka jų partneriui, nes drąsiai klausia ir kalba.

7. Susitarkite dėl aiškių signalų

Išsiaiškinkite, kaip kiekvienam iš jūsų patinka prieiti prie intymumo. Galbūt tai, kas jums atrodo natūralu, partneriui visiškai nepriimtina. Susikurkite bendrus, aiškius ženklus, padedančius parodyti, kad norėtumėte suartėti.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų