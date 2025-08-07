Metus laiko iš vyro sekso nesulaukianti moteris nebegali tylėti: „Jaučiuosi nepatraukli ir nemylima“

Atvirame pasakojime ji teigia, kad dabar ėmė jaustis nepatraukli ir nemylima. Sekso trūkumas gali stipriai paveikti santykius, rašoma nypost.com
Pora nesimylėjo metus laiko
Moteris dalijosi: „Su vyru netrukus švęsime 17-ąsias vestuvių metines, bet jau metus nesimylėjome. Taip, jūs teisingai perskaitėte: metus.
Net kai pirmą kartą sutikau Dave'ą, tarp mūsų nebuvo tokio aistringo ryšio, kokį turėjau su ankstesniais partneriais, bet, atvirai sakant, būtent tai mane ir traukė.
Kiti vyrai, su kuriais susitikinėdavau, buvo roko žvaigždės, poetai, turėdavo problemų ir viskas visada baigdavosi blogai. Buvo malonu būti su vienu iš tų vyrų, kurie eina į darbą, lanko sporto salę ir grįžta namo – su kuo nors, kuo galėjau pasitikėti ir į ką galėjau atsiremti.
Mes mylėdavomės, bet tai nebuvo toks seksas, per kurį nuplėšdavome drabužius vienas nuo kito. Man netrukdė, kad fiziškai tai buvo kitokia patirtis, nes aš labiau vertinau emocinį ryšį.
Kai susituokėme, mylėdavomės bent kartą per savaitę, kartais ir dažniau. Po to, kai gimė mūsų pirmasis vaikas, laikas be sekso tapo vis ilgesnis ir ilgesnis.
Aš priaugau 24 kilogramus ir man buvo atlikta Cezario pjūvio operacija, o Dave'as tris savaites per mėnesį praleisdavo kelionėse. Aš buvau sutelkusi dėmesį į mūsų kūdikį, todėl nepasigedau mūsų artumo, ir galiausiai šis fizinio intymumo trūkumas tiesiog įsigalėjo. Tai tapo nauja norma.
Dabar jis niekada nesiskundžia tuo, kad mes niekada nesimylime, todėl per metus aš pradėjau nerimauti, kad galbūt jis man neištikimas... Patikrinau, ar nėra paslėptų elektroninio pašto laiškų ir „Snapchat“ paskyrų, bet jų nėra.
Manau, kad jis tiesiog nėra seksualiai aktyvus žmogus. Net kai mes mylimės, tai trunka neilgai, nėra stipru, nėra aistringa. Viskas baigiasi per 3 minutes.
Blogiausia be sekso santuokoje yra tai, kad dėl to jaučiuosi nepatraukli ir nemylima. Artėjant 45-eriems, toks užtikrinimas man yra svarbesnis nei kai man buvo 20 metų.“
Ką daryti, jeigu santuokoje nebeliko sekso?
Porų psichologė dr. Kathy McMahon pasidalijo įžvalgomis apie tai, kaip elgtis sudėtingose poros bendravimo situacijose, ypač kalbant apie intymumą:
1. Pripažinkite praeities nesėkmes
Pasakykite tiesiai: „Nors stengiuosi būti švelnus ir rūpestingas, bet nieko iš to nesigauna“ arba: „Paskutinį kartą, kai bandėme kalbėti apie seksą, savaitę nesimylėjome.“
Būkite atviri dėl savo klaidų ir prisiimkite už tai atsakomybę, rašoma couplestherapyinc.com.
2. Išreikškite aiškius ketinimus
Pradėkite pokalbį pasakydami, kad norite atvirai, be kaltinimų ar gėdos pasikalbėti apie jūsų seksualinius santykius.
3. Kalbėkite remdamiesi savo patirtimi
Nustokite spėlioti, ką galvoja jūsų partneris, ir nekalbėkite jo vardu. Net jei manote esantys „ekspertais“ šioje srityje, gali būti kitaip. Žinokite, kas jus jaudina ar atbaido sekso metu ir dalinkitės tuo.
4. Nevenkite sudėtingų temų
Kalbėkite apie tai, ką labiausiai norisi nutylėti. Jei buvote sutarę nebežiūrėti pornografijos – pasikalbėkite, ar šis susitarimas nebuvo sulaužytas. Jei nenorite to atsisakyti – ir tai pasakykite.
Jei santykius paveikė senas romanas, pripažinkite, kad vis dar neišsigydėte tos žaizdos – galbūt dėl to ir atitolote fiziškai.
5. Susikurkite bendrą kalbą
Skirkite laiko aptarti, kaip vadinate kūno dalis ar seksualines veiklas. Kartais netikėtai pavartotas žodis gali būti nepatogus ar žeidžiantis. Sutarę dėl terminų, padėsite vienas kitam jaustis saugiau.
6. Pasimokykite iš kitų kultūrų
Tyrimai rodo, kad ispanų poros atviriau kalba apie seksą, naudoja daugiau humoro ir pozityvesnį požiūrį nei kai kurios europiečių ar afrikiečių poros. Jie žino, kas patinka jų partneriui, nes drąsiai klausia ir kalba.
7. Susitarkite dėl aiškių signalų
Išsiaiškinkite, kaip kiekvienam iš jūsų patinka prieiti prie intymumo. Galbūt tai, kas jums atrodo natūralu, partneriui visiškai nepriimtina. Susikurkite bendrus, aiškius ženklus, padedančius parodyti, kad norėtumėte suartėti.
