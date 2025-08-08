Kalendorius
Rugpjūčio 8 d., penktadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Žmona sužinojo, ką vyras galvoja sekso metu: apsipylė ašaromis

2025-08-08 19:20 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-08 19:20

Santykių problemos užklumpa dažną – tai įprasta santykių dalis. Tačiau viena moteris pasimetė sužinojusi, ką jos vyras galvoja sekso metu apie ją ir kreipėsi patarimo į internautus. Jos teigimu, vyras pats pasipasakojo sekso metu pagalvojęs, kad ji – „atgrasi“.

Pora, asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf.com)

Santykių problemos užklumpa dažną – tai įprasta santykių dalis. Tačiau viena moteris pasimetė sužinojusi, ką jos vyras galvoja sekso metu apie ją ir kreipėsi patarimo į internautus. Jos teigimu, vyras pats pasipasakojo sekso metu pagalvojęs, kad ji – „atgrasi“.

REKLAMA
2

Susituokus gali atrodyti, kad sunkumai ir problemos, su kuriais susiduriate ankstyvoje santykių stadijoje, jau seniai išnyko ir yra nebesvarbūs. Tačiau praeities prisiminimai visada gali turėti pasekmių, o skausmas vis tiek gali būti toks pat stiprus, nepaisant, kiek laiko praėjo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tai moteris suprato sulaukusi netikėto vyro prisipažinimo – išgėręs alkoholio jis pasakė tai, kas pavertė santuoką chaosu, o žmona dabar nori skirtis dėl jo ištartų žodžių.

REKLAMA
REKLAMA

Besisielojanti moteris nori palikti savo vyrą po to, kai jis prisipažino pirmą kartą mylintis pagalvojęs, kad ji yra „atgrasi“, rašo mirror.co.uk.

REKLAMA

Vakarėlyje išsprūdo, ką vyras galvojo sekso metu

Jie jau dvejus metus susituokę, o iš girto vyro lūpų žodžiai išsprūdo tada, kai jie buvo vakarėlyje. Žmona viską anonimiškai atskleidė „Reddit“ platformoje, pasidalindama savo nusivylimu ir prašydama paramos sunkiu metu.

Ji tvirtina, kad jos vyras jai pasakė, jog nors iš pradžių sekso metu ji buvo „atgrasi“, jis nusprendė „pakentėti“, kad galėtų ją pažinti artimiau, „užuot ją metęs“.

REKLAMA
REKLAMA

Apmąstydamas jų pirmąjį kartą lovoje prieš penkerius metus, jis pasakė jai: „Pažiūrėk į mane dabar! Aš laimingiausias žmogus žemėje.“

Moteris paaiškino, kad pirmą kartą permiegojus su vyru, jis išvyko į kelionę ir nebuvo pasiekiamas tris savaites. Ji paklausė, ar jis melavo apie atostogas, ir jis prisipažino, kad tuo metu ketino ją mesti.

Po vyro žodžių nori skyrybų

Bet „kažkas stipraus“ privertė jį vėl užmegzti ryšį ir „jam pasisekė, nes [ji] pasirodė esanti jo gyvenimo meilė“. Pokalbis pravirkdė moterį, ir ji pavadino jo prisipažinimą „baisiausiu dalyku, kokį tik yra girdėjusi“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Nors moteris kartu su vyru turi 18 mėnesių sūnų ir šunį, ji nori išsiskirti ir sako, kad jos vyras išsikraustė. Ji taip pat yra suplanavusi susitikimą su advokatu, kad pradėtų santuokos nutraukimo procedūrą.

Žmonės komentarų skiltį užplūdo palaikančiais komentarais, pasidalindami savo patirtimi ir linkėdami jai laimės ateityje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų