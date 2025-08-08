Žmona sužinojo, ką vyras galvoja sekso metu: apsipylė ašaromis

Susituokus gali atrodyti, kad sunkumai ir problemos, su kuriais susiduriate ankstyvoje santykių stadijoje, jau seniai išnyko ir yra nebesvarbūs. Tačiau praeities prisiminimai visada gali turėti pasekmių, o skausmas vis tiek gali būti toks pat stiprus, nepaisant, kiek laiko praėjo.
Tai moteris suprato sulaukusi netikėto vyro prisipažinimo – išgėręs alkoholio jis pasakė tai, kas pavertė santuoką chaosu, o žmona dabar nori skirtis dėl jo ištartų žodžių.
Besisielojanti moteris nori palikti savo vyrą po to, kai jis prisipažino pirmą kartą mylintis pagalvojęs, kad ji yra „atgrasi“, rašo mirror.co.uk.
Vakarėlyje išsprūdo, ką vyras galvojo sekso metu
Jie jau dvejus metus susituokę, o iš girto vyro lūpų žodžiai išsprūdo tada, kai jie buvo vakarėlyje. Žmona viską anonimiškai atskleidė „Reddit“ platformoje, pasidalindama savo nusivylimu ir prašydama paramos sunkiu metu.
Ji tvirtina, kad jos vyras jai pasakė, jog nors iš pradžių sekso metu ji buvo „atgrasi“, jis nusprendė „pakentėti“, kad galėtų ją pažinti artimiau, „užuot ją metęs“.
Apmąstydamas jų pirmąjį kartą lovoje prieš penkerius metus, jis pasakė jai: „Pažiūrėk į mane dabar! Aš laimingiausias žmogus žemėje.“
Moteris paaiškino, kad pirmą kartą permiegojus su vyru, jis išvyko į kelionę ir nebuvo pasiekiamas tris savaites. Ji paklausė, ar jis melavo apie atostogas, ir jis prisipažino, kad tuo metu ketino ją mesti.
Po vyro žodžių nori skyrybų
Bet „kažkas stipraus“ privertė jį vėl užmegzti ryšį ir „jam pasisekė, nes [ji] pasirodė esanti jo gyvenimo meilė“. Pokalbis pravirkdė moterį, ir ji pavadino jo prisipažinimą „baisiausiu dalyku, kokį tik yra girdėjusi“.
Nors moteris kartu su vyru turi 18 mėnesių sūnų ir šunį, ji nori išsiskirti ir sako, kad jos vyras išsikraustė. Ji taip pat yra suplanavusi susitikimą su advokatu, kad pradėtų santuokos nutraukimo procedūrą.
Žmonės komentarų skiltį užplūdo palaikančiais komentarais, pasidalindami savo patirtimi ir linkėdami jai laimės ateityje.
