Scariolo apie „Žalgirį“: susidursime su viena geriausių komandų Eurolygoje

„Susidursime su viena geriausių komandų Eurolygoje. Jie pasižymi geru puolimu, geru pataikymo procentu, geba atakuoti greitai, išnaudojant varžovų klaidas.
Puolime turime geriau realizuoti atakas, o gynyboje įdėti daug pastangų. Tokiose rungtynėse visada eini siekti pergalės, motyvacija visada ta pati“, – sakė „Real“ strategas.
„Žalgirio“ ir „Real“ akistata Madride – ketvirtadienį, 21.45 val., ją stebėkite TV3 ir Krepsinis.net.
