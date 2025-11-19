 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Scariolo apie „Žalgirį“: susidursime su viena geriausių komandų Eurolygoje

2025-11-19 17:13
2025-11-19 17:13

Madrido „Real" ekipa ruošiasi priimti Kauno „Žalgirį", o prieš rungtynes treneris Sergio Scariolo pripažino kauniečių jėgą.

S.Scariolo komentavo būsimą mačą (Scanpix nuotr.)

Madrido „Real“ ekipa ruošiasi priimti Kauno „Žalgirį“, o prieš rungtynes treneris Sergio Scariolo pripažino kauniečių jėgą.

0

„Susidursime su viena geriausių komandų Eurolygoje. Jie pasižymi geru puolimu, geru pataikymo procentu, geba atakuoti greitai, išnaudojant varžovų klaidas.

Puolime turime geriau realizuoti atakas, o gynyboje įdėti daug pastangų. Tokiose rungtynėse visada eini siekti pergalės, motyvacija visada ta pati“, – sakė „Real“ strategas.

„Žalgirio“ ir „Real“ akistata Madride – ketvirtadienį, 21.45 val., ją stebėkite TV3 ir Krepsinis.net.

