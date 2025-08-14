Vyras, turintis didžiausią pasididžiavimą pasaulyje, patyrė traumą: „Tai buvo labai gėdinga nelaimė“

Mattas Barras dažnai patenka į naujienų užsienio žiniasklaidos antraštes dėl itin įspūdingo pasididžiavimo, kurio ilgis 37 cm., skelbė dailystar.co.uk.
Nelaimė duše
Nors jo pasididžiavimas oficialiai pripažintas kaip „didžiausias penis pasaulyje“, šis titulas, regis, atnešė vien nemalonumus. 41-erių vyras neseniai patyrė „nepakeliamą“ skausmą ir buvo priverstas nešioti rankos įtvarą po to, kai paslydo bei nugriuvo duše, susilaužydamas rankos kaulus.
Ir visa tai nutiko dėl to, kad vaizdą užstojo jo pasididžiavimas.
„Tai buvo labai gėdinga nelaimė. Viena iš problemų, kai jis toks didelis – ypač karštame duše – yra ta, kad nėra taip paprasta matyti savo pėdas. Skubėdamas ruoštis į darbą, nepastebėjau ant vonios dugno likusio dušo gelio, nes vienintelis dalykas, kurį mačiau, buvo mano penis. Paslydau ant jo, iškritau iš vonios galva į priekį ir trenkiausi petimi į kietas grindis. Dėl to patyriau du lūžius“, – sakė jis.
Mattas, kurio lytinio organo atlieja neseniai buvo eksponuojama Islandijos Falologijos muziejuje, atskleidė, kad tai – ne pirmas toks incidentas.
Jis paaiškino: „Anksčiau esu turėjęs kelių pavojingų ar lengvų paslydimų, bet niekada nieko tokio rimto. Paprastai tai nutikdavo, kai duše su manimi būdavo partnerė. Visada jaučiau nerimą eidamas į viešus dušus dėl reakcijų, kurias sulaukiu.“
Vyras tikina, kad iš šios nelaimės pasimokė: „Supratau, kad turiu praustis lėčiau. Taip pat nusipirkau vonios kilimėlį, tad net jei mano penis užstoja vaizdą, tikimybė paslysti dabar mažesnė. Tai vienas iš daugybės smulkių dalykų, apie kuriuos niekas nesusimąsto, kai turi neįprastą kūną. Nors iš prigimties esu nerangus, man tikrai nepadeda tai, kad mano anatomija skiriasi nuo daugumos – ypač kai ji tokia didelė.“
