Norite supažindinti savo antrąją pusę su tėvais? Pasakė, kada tam tinkamiausias laikas

Naujienų portalo tv3.lt laidoje „Verta žinoti“ ekspertė pasakė, kada tinkamiausias laikas pažindinti antrąją pusę su tėvais.
Anot jos, tai turėtų įvykti tada, kai santykyje jaučiamas saugumas, pasitikėjimas, emocinis stabilumas, kai žmogus jau ne tik žavi, bet tampa artimu ir pažįstamu. Kai jaučiamės pakankamai tvirtai, kad galėtume šiuo žmogumi pasidalinti su savo artimiausia aplinka.
„Tas susižavėjimo momentas dažniausiai būna, nesakau, kad praėjęs, bet jau truputėlį aprimęs ir tada žiūrime, koks žmogus yra šalia manęs, ar galiu juo pasitikėti, kaip jaučiuosi su juo, koks šalia jo kaip žmogus esu“, – pasakojo psichologė.
Sprendžia ne šeima, bet jos įžvalgos neretai praverčia
Pasak specialistės, šeimos nuomonė neturėtų tapti viską lemiančiu veiksniu, tačiau verta nepraleisti pro ausis to, ką sako artimieji. Jie dažnai gali pamatyti tai, ko mes, įsimylėję, nematome – tam tikras „raudonas vėliavėles“ ar net pagarbos trūkumą.
„Tai labiau apie pastebėjimą iš šono, kaip aš matau, kaip jaučiasi, pavyzdžiui, mano dukra. Jei ji dabar jau ruoštųsi santuokai ar ten rimtiems santykiams, tai aš stebėčiau, koks žmogus yra šalia jos. Ar jis ją gerbia, ar yra emociškai saugus, ar geba komunikuoti, kaip jis save pristato, rodo pagarbą, elgiasi su mano dukra.
Artimieji galbūt pamatytų tas raudonas vėliavėles. Tokie visai svarbūs pastebėjimai galėtų praturtinti ir atsukti „veidrodį“ į tai, kokie tie santykiai yra kitų akyse. Tačiau tik tada, kai tai yra praplečiantis dalykas, ne susiaurinantis – kad tai praplėstų mūsų matymą to santykio“, – pabrėžė R. Ramanauskienė.
Kartais šeima nori apsaugoti, ypač jei anksčiau buvo skaudžių patirčių ar nesėkmių. Tačiau ši riba tarp rūpesčio ir kontrolės gali būti ribų peržengimas. Per didelis kišimasis, noras žinoti ar vertinti gali pakenkti dar tik formuojamam poros ryšiui.
Svarbiausia, anot specialistės, ne atsiriboti nuo šeimos, bet mokėti atskirti, kur baigiasi jų pareiga rūpintis, ir prasideda mūsų asmeninis pasirinkimas bei atsakomybė.
R. Ramanauskienė ragino išlaikyti sąmoningumą – nepamiršti savo jausmų, bet ir išlaikyti blaivų protą. Meilė gali labai stipriai užliūliuoti, tačiau vis tiek svarbu gebėti blaiviai vertinti tiek savo emocijas, tiek kitų žmonių, įskaitant šeimos, įžvalgas.
„Iš esmės tai yra apie mūsų savijautą, širdį, visą meilės jausmą, kuris atrodo tikrai kartais apžavi labai stipriai, bet kartu kiek gebame, kiek galime pasitikėti kažkokiais šeimos pastebėjimais, tai turbūt irgi nepamesti to kritinio tokio mąstymo“, – sakė psichologė.
Daugiau vertingų patarimų pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
VISĄ TINKLALAIDĘ GALITE ŽIŪRĖTI ČIA:
„Verta žinoti“ žiūrėkite kiekvieną trečiadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. Laidą šeštadieniais 19 val. rasite TV3 televizijos YouTube kanale.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!