Ūkininkės Živilės širdies siekiantis Albertas itin mėgsta tokius pasimatymus: „Gana jauku, kai nieko aplink nematai“

Albertas atviras – projektu jis susidomėjo, nes nori sužinoti daugiau apie filmavimus. Tai – pirmas filmavimas jo gyvenime, tad jis nori naujų potyrių, draugų, patirties.

Save jis laiko pelėda ir neslepia, kad nuo mažens yra pripratęs ilgai miegoti. „Bet, jeigu reikia keltis, viską prakeikiu, garsiai pasileidžiu mašinoje muzikoje, ir vis tiek atvažiuoju“, – juokiasi jis.

Pasiilgtų ryšio ir interneto

Albertas – tikras interneto žmogus, tad ir į kaimą ryžtųsi persikraustyti su sąlyga, kad visada galės turėti ryšį.

„Jei kaimas būtų be ryšio, pasiilgčiau ryšio. Jau negalim gyventi be „Facebook“, be jokių žinių. Gyvenant kaime gali nežinoti ir kad karas prasidėjo“, – teigė jis.

Vyras neslepia, kad projekte pasiryžęs įvairiems ūkio darbams – tiesa, kai kurių atlikti jis noru nedega.

„Lengviausia būtų medžių ar žolės pjovimas, vejos prižiūrėjimas. O bjauriausia būtų dirbti su mėšlu, gyvūnų tvarto tvarkymas. Priprasčiau, bet būtų nelabai jauku. Dar, beje, nuo vaikystės nemėgau kasti bulvių. Dabar suprantu, kad to reikia.

Gyvenu Vilniuje, bet nuo mažens seneliai turėjo kaimą, mačiau ir karves, ir triušius, ir vištas“, – sako Albertas.

Mėgsta pasimatymus tamsoje

Pramogų projekto dalyvis nesivaiko ir tikina, kad kaime jam daug netrūktų. Jei bent važiuotų viešasis transportas – tai pašnekovui jau būtų pramoga.

Savęs Albertas negaili ir kitiems ir ne vieną kartą yra dėl kitų pasiaukojęs. „Dėl kito žmogaus važiavau į kitą šalį, paimti siuntą ir grįžti atgal.“

Albertas turi ir įdomų pomėgį – jis tikina, kad jam labai patinka pasimatymai tamsoje.

„Gana jauku, kai nieko aplink nematai. Pasimatymuose buvo faini žmonės, fainai prikolino, buvo smagu pasėdėti su mergina“, – sako vyras.

Jis neslepia, kad jei reikėtų suorganizuoti pasimatymą ūkyje, jis norėtų romantikos. Bet visgi jis rinktųsi paprastą variantą:

„Būtų žiauriai romantiška kad ir darbas kartu, bet po to mėsos pasikepimas, pasipirtinimas, piknikas.“

Albertą iškart atstumtų žmogus, kuris per gerai apie save galvoja ir negerbia kitų. „Atstumtų, jei būtų labai pasikėlusi. Jei jaučiu pagarbą, tada pagarbą duodu ir aš, o jei ne – tuomet jos negausite ir iš manęs.

Manau, kad mano koziris yra humoro jausmas, drąsa, pasitikėjimas. Aš esu greitai prisirišantis – kartais tai minusas, o kartais pliusas. Nemėgstu vyrų, kurie bendrauja su daug moterų. Aš esu ištikimas.“