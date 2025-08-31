Garsaus aktoriaus Arno Ašmono brolis Aidas pasekė jo pėdomis: karjeroje – naujas svarbus posūkis

Aktoriai atvirauja, kad buvo ir jaudulio, ir malonių nuostabos akimirkų, o į filmavimus žengė su skirtingu patirties bagažu – V. Krulikovskio veidas ir vaidyba ne vienam jau puikiai pažįstami, o A. Ašmonui tai – vienas pirmųjų darbų, baigus Lietuvos muzikos ir teatro akademiją (LMTA).
Serialo kūrėjai garantuoja – jis įtrauks nuo pirmos sekundės, kai turtuolio Beno (akt. Valentinas Krulikovskis) žmona Diana (akt. Ineta Stasiulytė) sulauks pribloškiančios žinios apie vyro sulaikymą ir jai likusią nedidelę kaimo turizmo sodybą vyro dukros Paulos vardu.
Dianai neliks kitos išeities, kaip tik kraustytis į miestelį, o čia ji susidurs su neišvengiamais klausimais sau, netikėtumais ir sprendimų paieškomis, kurios nuves prie dar netikėtesnių nuotykių.
Seriale Aidas Ašmonas suvaidino su buvusia kursioke
Artėjant naujojo serialo premjerai, aktoriai išdavė, kas vyko įsijungus filmavimo kameroms, ir paslaptingai prabilo apie artėjančio rudens planus.
Visai neseniai studijas baigęs Aidas, seriale „(Ne)piniguose laimė“ įkūnijęs Domantą, atvirauja, kad pradėjus filmavimus jaudulio netrūko – dar kaupia patirtį, išbando save naujuose vaidmenyse ir rolėse.
Šiltų įspūdžių filmavimo aikštelėje prisirinkęs aktorius šypteli, kad teko smagi užduotis: vaidinti porą, dar smagiau – ne su nepažįstamu žmogumi, o buvusia kursioke Sibile Zavadskyte.
„Iš pradžių galvojau ne tai, kad nekomfortiška, bet šiek tiek baisu, nes vienas iš pirmųjų projektų po akademijos. Bet kadangi sužinojau, kad teks vaidinti su buvusia kursioke, iškart pasidarė ramiau.
Tiesiog linksma, kad baigę akademiją toliau kartu dirbam. Tai turbūt buvo pats smagiausias dalykas“, – su šypsena veide sakė aktorius.
Prabilo apie šeimą ir ryšį su broliu Arnu Ašmonu
Vis tik, nors Aidui tai – naujos patirtys, šalia jis turi žmogų, kuris ir padrąsina, ir duoda naudingų patarimų – tai jo brolis, ne vienam jau gerai pažįstamas aktorius Arnas Ašmonas.
Aidas išsiduoda, kad prieš serialo filmavimus patarimų nesulaukė – abu tiki ir pasitiki vienas kitu, tačiau pirmuosius kartus stojant prieš kameras Arno pasidalijimas sukaupta patirtimi pravertė.
Jaunasis aktorius išduoda, kad jiedu su broliu – vieninteliai aktoriai šeimoje, ir jei ne Arnas, nežinia, ar Aidas šiandien eitų šiuo keliu.
„Man šį pasirinkimą lėmė pats brolis, aš nusekiau brolio pėdomis. Atsimenu, pamačiau jo vaidinimą, dar kai jis pats ėjo tik į būrelį teatro. Aš pamačiau jo spektaklį ir man atėjo mintis, kad aš irgi noriu tai daryti. Nuo tada liko šis pasirinkimas“, – atskleidžia A. Ašmonas.
Paklaustas, ar brolis, pats valgantis aktoriaus duoną, neatkalbinėjo nuo tokio pasirinkimo, Aidas sako sulaukęs jo palaikymo, bet nuo pat pradžių kartojo: „Pasiruošk, bus tikrai sunku.“
„Ir pasiruošiau, ir nesigailėjau“, – trumpai ištaria A. Ašmonas ir priduria, kad brolis džiaugiasi abiejų pasirinktu aktorystės keliu.
Juolab drąsindamas rinktis aktorystę, Arnas jau žinojo brolio sugebėjimus – yra matęs, kaip jis vaidina, mat vaikystėje buvo laikas, kai kartu kurdavo trumpametražius filmukus. Arnas dažniausiai užimdavo režisieriaus poziciją, o Aidas ir jų pusbrolis būdavo jų žvaigždės.
Pokalbio metu Aidas atskleidžia ir dar vieną įdomų faktą apie visą savo šeimą: ne tik abiejų brolių vardai ir pavardės prasideda A raide – tokie patys inicialai yra visų šeimos narių.
„Nežinau, ar tai buvo planuotas dalykas, bet pas mus šeimoje visi yra iš A raidės, ir pavardė dar yra iš A raidės. Tokia „AA“ šeima“, – nusijuokia aktorius.
O paklaustas apie rudens planus, A. Ašmonas sako – aišku viena, kad tęs aktorinę veiklą, tačiau neslepia, kad projektų grafikas dar nėra galutinai aiškus.
Valentinas Krulikovskis išdavė malonią staigmeną filmavimo aikštelėje
Patyręs aktorius V. Krulikovskis, seriale „(Ne)piniguose laimė“ įkūnijęs Beną, sako priešingai – rudens planas jau aiškus, nusimato nemažai spektaklių ir filmavimų, bet jie dar neprasidėjo, tad išlieka paslaptingas.
Kalbai pasisukus apie darbą filmuojantis naujame TV3 žiniasklaidos grupės seriale, paslapčių čia nebelieka, nors jo veikėjas Benas ir yra paslaptingas, o šis vaidmuo jam – ir įdomus, ir įsimintinas.
Įdomiausia, anot aktoriaus, buvo dirbti su kolegomis, su kuriais tai darė pirmą kartą – tokios patirtys visada praturtina:
„Didžiausias įspūdis buvo tai, kad teko filmuotis su aktoriais, su kuriais anksčiau dar nebuvau dirbęs. Tai buvo labai smagu. Be to, labai smagi komanda – viskas vyko lengvai ir be jokios įtampos, kas filmavimų metu pasitaiko itin retai.“
Ne viename seriale ir televizijos projekte jėgas jau išbandęs V. Krulikovskis neslepia, kad juose dažnai darbas būna skubotas, įtemptas, tačiau filmuojantis šio serialo filmavimuose viskas buvo kitaip – nors sąlygos tokios pačios, kaip visada, visiškai nebuvo įtampos. Tai aktorius vadina maloniu siurprizu.
O pasitikdamas rudenį, aktorius V. Krulikovskis šypsosi, kad darbų laukia gausybė, tačiau vis dar gyvi ir vasaros prisiminimai – nors teko ir dirbti, liko laiko pailsėti Lietuvoje, o išlaukęs progos dar spėjo aplankyti ir Lisaboną.
