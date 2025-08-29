Garsiausi šalies aktoriai – apie naujo kurioziško „(Ne)piniguose laimė“ užkulisius: nuo karvės „dovanų“ iki gyvenimo ūkyje paslapčių

Pagrindinė serialo veikėja Diana, kurią seriale įkūnys Ineta Stasiulytė, susidurs su netikėčiausiais likimo vingiais, kai vos per akimirką jos gyvenimas apvirs aukštyn kojomis.
Paaiškėjus, kad jos vyras – aferistas, blizgus influencerės gyvenimas sostinėje persikels į seną trobą, o apsipirkimus prabangiose parduotuvėse pakeis kaimiški darbai. Negana to, atsikvėpti nė akimirkai neleis maištaujanti įdukra Paula (vaid. Sibilė Zavadskytė) bei į azartinius lošimus įnikęs tėvas Almis (vaid. Mindaugas Capas).
Nepažįstamos situacijos, krūva gerbėjų, bei, žinoma, pavydžios konkurentės – būtent taip dabar atrodys turtuolės gyvenimas. Kur nuves ši istorija? Ar kaimas gali pakeisti žmones? O pinigai? Galiausiai, ar tokiame gyvenimo chaose Dianai pavyks atrasti vidinę ramybę ir vėl tapti laimingai bei mylimai?
Nuo didžiausių kuriozų iki netikėtų sugrįžimų į TV ekranus
Intriguojantis serialo pavadinimas daugelį matyt priverčia ir susimąstyti. Tai ar tikrai ne piniguose toji laimė?
„Tikrai ne piniguose. Laimė slypi jų kiekyje“, – kaip visuomet progos pajuokauti nepraleidžia pagrindinio vaidmens aktorė Ineta Stasiulytė.
O M. Capas atvirauja, kad tai – klausimas, kurį būtų galima užduoti nebent itin turtingam 80-mečiui!
„Tik toks žmogus galėtų atsakyti. O mes nežinome, todėl ir laimę randame kitur. Bet iš esmės, pinigai yra tik atsiskaitymui. Tikra laimė yra ryšys, dėmesys ir meilė“, – tikina jis.
Seriale išvysime ir populiarųjį aktorių Karolį Kasperavičių, kuris neslepia – „(Ne)piniguose laimė“ serialas buvo būtent tas, kurio jis ir laukė.
„Buvau padaręs gal metų pauzę TV projektuose, tačiau gavęs pasiūlymą filmuotis čia, labai apsidžiaugiau. Sužinojau, kad dirbsiu su labai talentingais kolegomis – Ineta Stasiulyte, Agne Šataite, Šarūnu Dateniu, Laurynu Jurgeliu bei kitais mylimais aktoriais ir draugais“, – pasakoja jis.
Anot Karolio, šis projektas jam – pilnas naujų potyrių, o ypač dėl to, kad gavo labai sau neįprastą vaidmenį.
„Vaidinu ūkininką Martyną, tad vaidmeniui mokiausi ir visokių ūkiškų veiklų. Išmokau net traktoriumi su priekaba apsisukti siauroje gatvėje! Teko išmokti ir joti žirgu. Kolegos sakė, kad man puikiai sekėsi, tad turėjau labai smagią patirtį. Ir netgi pamilau žirgus. Žinoma, reikėjo prisijaukinti ne tik žirgus, bet ir moteris (juokiasi), koleges Inetą Stasiulytę ir Agnę Šataitę. Visą vasarą žiūrime meilės kupinomis akimis ir vaidiname meilę. Tai – labai vasariškas projektas: filmuojamės laukuose, miškuose, pievose. Ir nors vasara orais nedžiugino, filmavimo metu kažkaip vis pagauname saulę“, – daugiau įdomių užkulisių detalių atskleidžia jis.
Į TV ekranus būtent šiam serialui grįš ir „Kelias į žvaigždes“ projekte išgarsėjusi dainininkė Vilija Matačiūnaitė. Šiame seriale ji sukurs pagrindinės herojės Dianos geriausios draugės Jurgos vaidmenį. Anot Vilijos, įsimintiniausia scena šiame seriale jai pasitaikė... tvarte, pilname karvių!
„Karvutės tiesiog aptaškė mane šūdeliu (juokiasi)! Iš pradžių pamaniau, kad kliuvo tik scenarijui, bet netrukus po to pajaučiau, kad šilta ir ant rankos“, – juokiasi Vilija bei priduria, kad tik po filmavimo pamatė, jog karvės „dovanų“ kliuvo ir ant suknelės bei rankinės...
Seriale „(Ne)piniguose laimė“ vaidina ir daug kitų, visų mylimų aktorių – Šarūnas Datenis, Agnė Šataitė, Vytautas Kaniušonis, Valentinas Krulikovskis, Artur Svorobovič. Serialą režisuoja du patyrę kūrėjai – Alvydas Šlepikas ir Saulius Balandis.
Komanda tikina, kad rezultatas itin džiugina ir juos pačius, o žiūrovų laukia vasariški, juoko, tikro gyvenimo ir netikėtų siužeto vingių kupini vakarai prie TV ekranų!
Serialas „(Ne)piniguose laimė“ – jau nuo rugsėjo 2 d., pirmadieniais-ketvirtadieniais 21 val. Per TV3!
