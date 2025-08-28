Vilniuje nugriaudėjo „šeškių“ koncertas: pamatykite, kaip viskas vyko

Dar prieš koncertą Ingrida Martinkėnaitė atviravo, jog įtemptą laiką moterys gyvena jau nuo vasaros pradžios, kai prasidėjo visas koncerto pasiruošimas, o prie jo prisidėjo ir naujojo klipo filmavimas:
„Ruoštis sekasi labai smagiai. Mūsų toks darbas, o kai iš darbo jauti malonumą, tai emociškai labai stiprus momentas, o tai, kad jau rytoj mūsų koncertas, kuris mums labai svarbus, todėl ruošiamės intensyviai. Norim, kad visiems būtų nuostabi šventė, tiek mums, tiek mūsų klausytojams“.
Intensyvus pasiruošimas
Pasiruošimas tokiam koncertui paskutinėmis dienomis verčia įdėti itin daug darbo, žinant, jog grupė ne tik dainuoja, bet ir šoka pasirodymų metu, todėl sujungti šias dvi sritis nėra taip paprasta
„Nuo gegužės mėnesio tikrai daug dirbam. Turėjom ir repeticijų su mūsų gyvo garso grupe, tai po šio koncerto laukia ir dar 4 koncertai. Šokio prasme – mes labai daug judam, todėl ir repeticijų daug. Paskutinis mėnuo tai tikrai itin intensyvus, treniruočių papildomų sporto klube tikrai nereikia“, – juokėsi Ingrida.
Ingrida, Goda bei Karina skaičiuoja jau antrą dešimtį, kuomet stovi ant scenos, tačiau Ingrida atviravo, jog po tiek metų jaudulys niekur nedingo:
„Jau kai nebus jaudulio, man atrodo, kad bus jau neverta lipti ant scenos, nes tas jaudulys ir veža, padaro kiekvieną koncertą ypatingu“.
Koncerte dalyvavo didžiulė gerbėjų minia, o joje – ir atlikėja Natalija Bunkė.
Koncerto akimirkas kviečiame pamatyti čia:
