Milisandros ir Algirdo Radzevičių šeimoje – neeilinė šventė: ginčijasi tik dėl 1 dalyko

Įrašu ji sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Prie bendros jų nuotraukos, Milisandra rašė:
„Rugsėjis… Spalis… Lapkritis… Kovas… Rugpjūtis… Aij, o kur liepa? Liepaaa, kai viskas tiesiog jau… jau… jauuu.
Ir įdomiai, bet teisingai, po daugel metų skaičiuojam ir po šiai dienai galvosūkis: ar 18, ar 19 kartu!!!
Kiek visko patirta, atrasta ir sutvirtinta…
Ir kokia kokybė dar pareina, Algeli…“
Dar viena šventė
Radzevičių šeima neseniai paminėjo dar vieną svarbią progą – sūnaus Roko gimtadienį. Šiemet vaikinui sukako 17-a metų.
Svarbios šventės proga Milisandra socialiniuose tinkluose pasidalijo įrašu. Ji rašė:
„17 … Jau 17… Užgimė laimingiausia diena.
Rokuti, sūneli, 17-ta tavo ir mūsų vasara.
Tu – ne tik mūsų vaikas.
Tu – mūsų širdies ritmas. Mūsų Meilės svajonė, virtusi tikrove…
Noriu tau palinkėti ne tik laimės.
Noriu tau palinkėti garsios tylos, kuri įkvepia.
Tikros muzikos, kuri gimsta iš tikrų jausmų.
Drąsos, eiti savo keliu – net jei jis veda prieš vėją.
Ir meilės, kuri visada lydės tave kaip amžinas priedainis tavo dainoje.
Mes tavimi didžiuojamės kiekvieną dieną.
Tu esi menas, kuriuo kvėpuojam…
Būk laimingas, beprotiškai mylim tave“.
