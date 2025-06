Grupės „Patruliai“ narys Algirdas Radzevičius parodė sūnų: „Būsiu šalia iki pabaigos“

(5 nuotr.) FOTOGALERIJA. Milisandros ir Algirdo Radzevičių sūnaus Roko pasirodymas

„Širdis džiaugėsi“

Kadangi abu Roko tėvai atlikėjai, jam scena nuo vaikystės nėra svetimas vieta. Rokas, kaip šmaikštauja Milisandra, su muzika susijęs nuo pat kūdikystės:

„Jis dainavo su manimi pilve, kai dar dainavau „Blogose mergaitėse.“ O paskui jau ir užkulisiuose būdavo. Į sceną pirmą kartą jis užlipo su tėčiu Algirdu, kai jam buvo vos 3 metai.“

Milisandros ir Algirdo Radzevičių sūnaus Roko pasirodymas (nuotr. stop kadras)

Nuo mažens scenos atmosferos įkvėpęs Rokas toliau kryptingai siekia savo muzikinio kelio.

„Dabar būdamas dešimtoku, jis įstojo į Stasio Šimkaus konservatoriją. Jis siekia to muzikinio kelio. Be to, jis ir renginius veda, ir komiku „stand-upuose“ dalyvauja kartas nuo karto“, – pasakojo Milisandra.

Ji su vyru Algirdu visada buvo šalia ir palaikė sūnų, matydami jo užsidegimą ir pastangas.

„Patinka jam, labai patinka ir pastangų daug deda – ir repetuoja, ir eina į privačias pamokas. Tai manau, kad kelias jo aiškus. O jeigu jis norės tuo keliu eiti – aš jį palaikysiu kartu su vyru. Jeigu reikės pagalbos – būsim šalia, padėsim“, – tvirtai sako Milisandra.