Nuostabi žinia: lietuvis – geriausias sušių meistras pasaulyje

Šia žinia pasidalijo Facebook puslapis „Lietuva.
„Lietuva vėl pasaulio dėmesio centre!
Mūsų tautietis, „Michelin“ žvaigždutės restorano savininkas iš Oslo, šefas Airis Zapašnikas triumfavo pasaulio sušių čempionate Tokijuje.
Jis tapo pirmuoju lietuviu istorijoje, iškovojusiu šį prestižinį titulą, o tai – neįtikėtinas meistriškumo įvertinimas!
Ši pergalė svarbi ne tik jam asmeniškai, bet ir visai Lietuvos virtuvei“, – buvo rašoma įraše.
Reikalavimai
Remiantis oficialia čempionato interneto svetaine, tai – tarptautinės varžybos, kuriose ne japonų kilmės virėjai varžosi dėl geriausio pasaulyje užsienio suši virėjo titulo, atsižvelgiant į jų suši ruošimo, higienos ir gaminimo technikų įgūdžius.
Čempionate dalyviai turėjo per ribotą laiką paruošti žuvį, jūros gėrybes, daržoves.
Už pavėlavimus ar tam tikrus nusižengimus buvo nurašomi taškai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!