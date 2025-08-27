Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Nuostabi žinia: lietuvis – geriausias sušių meistras pasaulyje

2025-08-27 11:50
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-27 11:50

Osle įkurto „Michelin“ žvaigždutę pelniusio restorano savininkas, lietuvis šefas Airis Zapašnikas praėjusį penktadienį laimėjo pasaulio sušių čempionatą, kuris vyko Tokijuje.

Airis Zapašnikas (nuotr. Facebook ir nuotr. 123rf.com)

Osle įkurto „Michelin“ žvaigždutę pelniusio restorano savininkas, lietuvis šefas Airis Zapašnikas praėjusį penktadienį laimėjo pasaulio sušių čempionatą, kuris vyko Tokijuje.

0

Šia žinia pasidalijo Facebook puslapis „Lietuva.

„Lietuva vėl pasaulio dėmesio centre!

Mūsų tautietis, „Michelin“ žvaigždutės restorano savininkas iš Oslo, šefas Airis Zapašnikas triumfavo pasaulio sušių čempionate Tokijuje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis tapo pirmuoju lietuviu istorijoje, iškovojusiu šį prestižinį titulą, o tai – neįtikėtinas meistriškumo įvertinimas!

Ši pergalė svarbi ne tik jam asmeniškai, bet ir visai Lietuvos virtuvei“, – buvo rašoma įraše.

Reikalavimai

Remiantis oficialia čempionato interneto svetaine, tai – tarptautinės varžybos, kuriose ne japonų kilmės virėjai varžosi dėl geriausio pasaulyje užsienio suši virėjo titulo, atsižvelgiant į jų suši ruošimo, higienos ir gaminimo technikų įgūdžius.

Čempionate dalyviai turėjo per ribotą laiką paruošti žuvį, jūros gėrybes, daržoves.

Už pavėlavimus ar tam tikrus nusižengimus buvo nurašomi taškai.

