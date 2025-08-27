Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Parodė, kaip Sofija Rotaru atrodo be makiažo ar filtrų: viešumoje matoma retai

2025-08-27 10:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-27 10:55

Kelerius metus viešumo vengianti dainininkė Sofija Rotaru pastebėta viešumoje  su ja įsiamžino gerbėjas, o vaizdo įrašu pasidalijo socialiniame tinkle TikTok.

Sofijai Rotaru – sunkios dienos: buvęs vadybininkas atskleidė apie prarastas dideles pinigų sumas (tv3.lt fotomontažas)

0

Ukrainos nepriklausomybės dienos išvakarėse Kyjivo centrinėje geležinkelio stotyje atlikėją sutiko jaunas dainininkas ERIK, kuris, būdamas jos gerbėju, nepraleido progos kartu nusifotografuoti. Apie susidūrimą su žvaigžde jis papasakojo savo TikTok sekėjams.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Pasakiau jai, kad ji yra legenda, visi mėgsta jos dainas ir, kad visi ją labai myli“, – kalbėjo jis.

@erik_mkrtchyan_ Я ВЧОРА ЗУСТРІВ ЇЇ! #софіяротару #шоубізнес #україна ♬ Dramamine - Flawed Mangoes

Pasirodė be makiažo

Užfiksuotoje nuotraukoje Rotaru yra be makiažo ar filtrų, apsirengusi baltais marškinėliais ir užsidėjusi akinius nuo saulės.

Primename, kad dainininkei neseniai suėjo 78-eri. Nuo pat karo Ukrainoje pradžios atlikėja vengia viešumo. Ji nutraukė koncertinę veiklą, neleidžia naujų dainų.

Sofija viešai nekomentuoja karo Ukrainoje, tačiau retkarčiais socialiniuose tinkluose sureaguoja į okupantų vykdomus apšaudymus.

