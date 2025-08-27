Parodė, kaip Sofija Rotaru atrodo be makiažo ar filtrų: viešumoje matoma retai

Ukrainos nepriklausomybės dienos išvakarėse Kyjivo centrinėje geležinkelio stotyje atlikėją sutiko jaunas dainininkas ERIK, kuris, būdamas jos gerbėju, nepraleido progos kartu nusifotografuoti. Apie susidūrimą su žvaigžde jis papasakojo savo TikTok sekėjams.
„Pasakiau jai, kad ji yra legenda, visi mėgsta jos dainas ir, kad visi ją labai myli“, – kalbėjo jis.
@erik_mkrtchyan_ Я ВЧОРА ЗУСТРІВ ЇЇ! #софіяротару #шоубізнес #україна ♬ Dramamine - Flawed Mangoes
Pasirodė be makiažo
Užfiksuotoje nuotraukoje Rotaru yra be makiažo ar filtrų, apsirengusi baltais marškinėliais ir užsidėjusi akinius nuo saulės.
Primename, kad dainininkei neseniai suėjo 78-eri. Nuo pat karo Ukrainoje pradžios atlikėja vengia viešumo. Ji nutraukė koncertinę veiklą, neleidžia naujų dainų.
Sofija viešai nekomentuoja karo Ukrainoje, tačiau retkarčiais socialiniuose tinkluose sureaguoja į okupantų vykdomus apšaudymus.
