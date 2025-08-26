Masiškai plinta vaizdo įrašas su Sandra Žutautiene – moteris skubiai įspėja visus netikėti

Sandra Žutautienė savo socialiniuose tinkluose pasidalino vaizdo įrašu, kuris iš tikrųjų yra netikras ir greičiausia, padarytas pasitelkiant dirbtinio intelekto pagalbą.
Vaizdo įraše pasakojama melaginga informacija
Sukčių kurtame vaizdo įraše pasakojama melaginga informacija apie Sandros Žutautienės lieknėjimo kelią, teigiama, jog moteris vartojo vaistus, kurie padėjo sulieknėti, tačiau tai yra visiška netiesa.
Pati Sandra rašo:
„Neapsigaukit! Aferistai varo pilnu pajėgumu. Niekada jokio brudo negėriau ir negersiu. Taupykit savo nervus ir pinigus“.
Vaizdo įraše panaudotas Sandros Žutautienės balsas, tačiau viskas yra surežisuota ir netikra. Moteris žmones skatina neapsigauti ir ragina netikėti aferistų darbu.
