TV3 naujienos > Žmonės

Masiškai plinta vaizdo įrašas su Sandra Žutautiene – moteris skubiai įspėja visus netikėti

2025-08-26 12:28 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-26 12:28

Socialiniuose tinkluose plinta vaizdo įrašas, kur per žinias pasakojama informacija apie svorio metimą – neapsigaukite, tai sukčiai.

2

Sandra Žutautienė savo socialiniuose tinkluose pasidalino vaizdo įrašu, kuris iš tikrųjų yra netikras ir greičiausia, padarytas pasitelkiant dirbtinio intelekto pagalbą. 

Vaizdo įraše pasakojama melaginga informacija

Sukčių kurtame vaizdo įraše pasakojama melaginga informacija apie Sandros Žutautienės lieknėjimo kelią, teigiama, jog moteris vartojo vaistus, kurie padėjo sulieknėti, tačiau tai yra visiška netiesa.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pati Sandra rašo:

„Neapsigaukit! Aferistai varo pilnu pajėgumu. Niekada jokio brudo negėriau ir negersiu. Taupykit savo nervus ir pinigus“.

Vaizdo įraše panaudotas Sandros Žutautienės balsas, tačiau viskas yra surežisuota ir netikra. Moteris žmones skatina neapsigauti ir ragina netikėti aferistų darbu.

 

