Liūdna žinia: bankrutuoja vienas populiariausių Vilniaus barų

Šią žinią naujienų portalui LRT patvirtino pats P. Vilikanskas.
„Dar ne (nebankrutavome – LRT), bet esame procese, deja. Bankrotą inicijuojame mes patys“, – minėtam portalui sakė verslininkas.
Bankrutuoja vienas populiariausių Vilniaus barų
Kalbėdamas apie bankroto priežastis, jis išskyrė kelias. Taip pat paminėjo ir šios vasaros svarbą.
„Susidėjo daug veiksnių. Pirminės skolos buvo nuo COVID-19, tada prasidėjo karas ir atsirado iškreipta rinka, žmonių baimė ir sumažėję turistų srautai. Tada – didėjantys mokesčiai, PVM, atlyginimai.
Paskutiniu patepimu tapo ši vasara. Kai turi terasą, yra geras oras, tai per vasarą gali 3–4 mėn. į priekį užsidirbti. Šiuo atveju, kaip neišlipome iš praėjusių metų rudens, taip į rudenį ir vėl atkeliavome“, –sakė baro savininkas.
