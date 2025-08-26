Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Liūdna žinia: bankrutuoja vienas populiariausių Vilniaus barų

2025-08-26
2025-08-26 11:25

Bankrutuoja dešimtmetį Vilniaus miesto širdyje veikęs baras „Distilerija“. Anot vieno iš savininkų Pauliaus Vilikansko, susidėjo daug veiksnių, o lūžio tašku tapo ši vasara.

Sostinės dienos 2021 (nuotr. Broniaus Jablonsko)

0

Šią žinią naujienų portalui LRT patvirtino pats P. Vilikanskas.

„Dar ne (nebankrutavome – LRT), bet esame procese, deja. Bankrotą inicijuojame mes patys“, – minėtam portalui sakė verslininkas.

Kalbėdamas apie bankroto priežastis, jis išskyrė kelias. Taip pat paminėjo ir šios vasaros svarbą.

„Susidėjo daug veiksnių. Pirminės skolos buvo nuo COVID-19, tada prasidėjo karas ir atsirado iškreipta rinka, žmonių baimė ir sumažėję turistų srautai. Tada – didėjantys mokesčiai, PVM, atlyginimai. 

Paskutiniu patepimu tapo ši vasara. Kai turi terasą, yra geras oras, tai per vasarą gali 3–4 mėn. į priekį užsidirbti. Šiuo atveju, kaip neišlipome iš praėjusių metų rudens, taip į rudenį ir vėl atkeliavome“, –sakė baro savininkas.

