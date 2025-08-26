Agnė gimdymui vietoje Vilniaus pasirinko Alytų: to, kas įvyko, tikrai nesitikėjo

„Nors planavau gimdyti Vilniuje, tačiau likimas pasisuko taip, kad galiausiai pasirinkau Alytaus ligoninę, ir tai buvo vienas geriausių mano sprendimų“, – sakė dukrytę sūpuojanti mama.
Gimdymui vietoj Vilniaus pasirinko Alytų
Moteris tikisi, kad pasidalinusi savo gerąja patirtimi, paskatins ir kitas moteris gimdyti Alytaus ligoninėje ir pasitikėti čia dirbančiais medikais.
„Viso nėštumo metu mane prižiūrėjo Vilniuje dirbanti gydytoja, tad turėjau planą čia ir gimdyti. Sostinėje mes anksčiau esame gyvenę, be to, įsivaizdavau, kad tik didžiuosiuose miestuose viskas bus geriausia.
Tačiau nėštumo pabaigoje man prireikė važiuoti į priėmimo skyrių, vyras dirbo, pagalvojau, kad man sunku būtų nukakti į Vilnių, tad atvažiavau į gimdyvių priėmimą Alytuje, kur buvau maloniai nustebinta. Jaučiau rūpestį, atsakomybę, profesionalumą – viskas be priekaištų.
Po to Alytaus ligoninėje lankiausi dienos stacionare, kur įspūdžiai taip pat tik patys geriausi, tad galiausiai apsisprendžiau gimdyti savame mieste“, – patirtimi dalinosi Agnė.
„Vargu, ar to paties būčiau sulaukusi Vilniuje“
Pasak jos, gimdymas praėjo sklandžiai. Visas personalas dirbo profesionaliai, atsakingai, ja ir vaikeliu rūpinosi dieną naktį. Alytiškė juokavo, kad jautėsi lyg būtų nešiojama ant rankų.
„Vargu, ar to paties būčiau sulaukusi Vilniuje. Visgi ten daug gimdyvių, viskas vyksta „konvejeriu“, o čia kiekviena moteris jaučia ypatingą dėmesį ir rūpestį. Tad galiu tik nuoširdžiai padėkoti ir pasidžiaugti, nes Alytaus ligoninėje dirbantys žmonės tikrai verti pagarbos“, – sakė moteris.
Jai teko girdėti, kad Alytuje gimdančių moterų ne tiek ir daug. Net ir iš jos pažįstamų rato nemažai kas važiuoja į Vilnių ar Kauną.
Agnė nori padrąsinti moteris nesikliauti nuogirdomis ir vaiko atėjimui į pasaulį rinktis įstaigą arčiau namų.
„Tikrai nesakyčiau, jei pati nebūčiau visko patyrusi. Apie gimdymą išliks tik patys gražiausi prisiminimai“, – tvirtino moteris.
Autorė: Raimonda Bernatavičienė
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!