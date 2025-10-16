LEA: per savaitę pigo dyzelinas, nežymiai brango benzinas

Anot agentūros, spalio 13-ąją šalies degalinėse litras benzino vidutiniškai kainavo 1,40 euro, dyzelino kaina siekė 1,46 euro. Skirtumas tarp dyzelino ir benzino kainų Lietuvoje šiuo metu yra 6 centai.
Benzino vidutinės kainos praėjusią savaitę Estijoje, Lenkijoje ir Vokietijoje sumažėjo 0,1–1,7 proc., Lietuvoje ir Latvijoje padidėjo atitinkamai 0,1 proc. ir 0,4 procento. Per mėnesį benzino kaina padidėjo visose lyginamose šalyse 0,3–0,8 proc., išskyrus Estiją, kur kaina sumažėjo 0,6 procento.
Lenkijoje litras benzino dabar vidutiniškai kainuoja 1,38 euro – 2 centais mažiau nei Lietuvoje. Estijoje ir Latvijoje vidutinės benzino kainos dabar yra atitinkamai 1,42 Eur/l ir 1,54 Eur/l.
Tuo metu dyzelino vidutinės kainos nagrinėjamu laikotarpiu visose lyginamose šalyse sumažėjo 0,2–1,0 proc., išskyrus Latviją, kur kaina padidėjo 0,3 procento. Per mėnesį dyzelino vidutinė kaina padidėjo Latvijoje, Lenkijoje ir Vokietijoje 0,1–0,5 proc., Lietuvoje ir Estijoje sumažėjo atitinkamai 0,5 proc. ir 0,2 procento.
Lenkijoje dyzelino vidutinė kaina dabar siekia 1,39 euro ir yra 7 centais mažesnė nei Lietuvoje, o Estijoje ir Latvijoje kainos yra atitinkamai 1,30 Eur/l ir 1,52 Eur/l.
Agentūros duomenimis, spalio 1–15 dienomis benzino didmeninė kaina sumažėjo1 centu, o dyzelino – 4 centais.