Degalų krizė Rusijoje: valdžia ketina pratęsti benzino eksporto draudimą iki 2026-ųjų

„Artimiausiu metu pratęsime benzino eksporto draudimą iki metų pabaigos, taip pat iki metų pabaigos bus įvestas dyzelinio kuro eksporto draudimas ne gamintojams“, – A. Novakas teigė valstybinei žiniasklaidai. Jis nenurodė, kada apie tai bus paskelbta oficialiai.
Ketvirtadienį A92 markės benzino didmeninė kaina pasiekė rekordiškai aukštą lygį – 79 tūkst. 788 rublius (952 JAV dolerių) už toną.
Rusijos vyriausybės vadovo pavaduotojas A. Novakas pripažino, kad kai kuriose regionuose benzino ir toliau trūksta, tačiau, jo teigimu, trūkumas „kompensuojamas sukauptomis atsargomis“. Visgi jis užsiminė, kad „rugsėjo ir spalio mėnesių balansas apskritai yra sudėtingas“.
Nuo 2014 m. Rusijos aneksuoto Krymo valdžia trečiadienį pranešė, kad siekia išspręsti degalų trūkumo problemą pusiasalyje. Teigiama, kad beveik pusė degalinių Kryme stovi tuščios, nes neveikia dalis Rusijos naftos perdirbimo gamyklų, rašo „TVP World“.
Kaip pranešė naujienų portalas „Krym.Realii“, kuro krizė itin palietė ūkininkus ir kitus gyventojus – prie degalinių susidaro ilgos eilės, o kai kuriose vietovėse buvo įvesti ribojimai, kiek kuro galima įsigyti. „Krym.Realii“ teigimu, benzinas tapo sparčiausiai Kryme brangstančia preke.
Ukrainos saugumo tarnybos (SBU) šaltinis šalies naujienų agentūrai „RBC-Ukraine“ atskleidė, kad SBU toliau vykdo tikslingus smūgius prieš objektus, kurie finansuoja karą prieš valstybę.
„Rusijos naftos perdirbimo gamyklose „Didžiojo kirčio“ sezonas yra pačiame įkarštyje. Degalinių šalis pagaliau turi suprasti, kaip brangiai jai kainuoja agresija prieš Ukrainą“, – kalbėjo šaltinis.
Kyjivas ėmė smūgiuoti Rusijos naftos perdirbimo gamykloms 2023 m. pabaigoje.
Rugpjūtį „Reuters“ pranešė, kad dėl Ukrainos dronų atakų Rusijos naftos perdirbimo pajėgumai sumenko 17 proc. „The Economist“ vertinimu, Rusijos patirta žala dar didesnė – beveik 20 proc.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!