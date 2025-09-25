Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

LEA: per savaitę degalai šalyje pabrango 0,2–0,6 proc.

2025-09-25 15:28 / šaltinis: ELTA
2025-09-25 15:28

Pastarąją savaitę benzinas šalies degalinėse brango 0,6 proc., o dyzelino kaina didėjo 0,2 proc., pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).

Lietuvoje degalai pigesni, bet vairuotojai moka bene daugiausia? (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)

0

Anot agentūros, rugsėjo 22 dieną litras benzino šalyje vidutiniškai kainavo 1,40 euro, dyzelinas – 1,47 euro. Skirtumas tarp dyzelino ir benzino kainų Lietuvoje sumažėjo ir sudaro 7 centus.

Praėjusią savaitę benzino vidutinės kainos Lietuvoje ir Latvijoje padidėjo atitinkamai 0,6 proc. ir 0,3 proc., sumažėjo Estijoje ir Lenkijoje po 0,5 proc., o Vokietijoje kaina nepakito.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lenkijoje benzino vidutinė kaina dabar siekia 1,36 Eur/l ir yra 4 centais mažesnė nei Lietuvoje. Estijoje ir Latvijoje vidutinės benzino kainos dabar yra atitinkamai 1,54 Eur/l ir 1,42 Eur/l.

Per savaitę pabrango ir dyzelinas. Šios rūšies degalų vidutinės kainos praėjusią Lietuvoje, Latvijoje ir Vokietijoje padidėjo 0,1–0,3 proc., sumažėjo Estijoje ir Lenkijoje atitinkamai 1,4 proc. ir 0,5 procento.

Šiuo metu litras dyzelino Lenkijoje vidutiniškai  kainuoja 1,38 euro ir yra  9 centais pigesnis nei Lietuvoje, o Estijoje ir Latvijoje kainos yra atitinkamai 1,28 Eur/l ir 1,52 Eur/l.

Agentūros duomenims, rugsėjo 1–24 dienomis didmeninė benzino kaina padidėjo 1 centu,  dyzelino kaina šoktelėjo  3 centais. 

Žaliavinė nafta į Lietuvą rugsėjį buvo įvežama iš Saudo Arabijos, Jungtinės Karalystės, Alžyro ir Norvegijos. 

