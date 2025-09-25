LEA: per savaitę degalai šalyje pabrango 0,2–0,6 proc.

Anot agentūros, rugsėjo 22 dieną litras benzino šalyje vidutiniškai kainavo 1,40 euro, dyzelinas – 1,47 euro. Skirtumas tarp dyzelino ir benzino kainų Lietuvoje sumažėjo ir sudaro 7 centus.
Praėjusią savaitę benzino vidutinės kainos Lietuvoje ir Latvijoje padidėjo atitinkamai 0,6 proc. ir 0,3 proc., sumažėjo Estijoje ir Lenkijoje po 0,5 proc., o Vokietijoje kaina nepakito.
Lenkijoje benzino vidutinė kaina dabar siekia 1,36 Eur/l ir yra 4 centais mažesnė nei Lietuvoje. Estijoje ir Latvijoje vidutinės benzino kainos dabar yra atitinkamai 1,54 Eur/l ir 1,42 Eur/l.
Per savaitę pabrango ir dyzelinas. Šios rūšies degalų vidutinės kainos praėjusią Lietuvoje, Latvijoje ir Vokietijoje padidėjo 0,1–0,3 proc., sumažėjo Estijoje ir Lenkijoje atitinkamai 1,4 proc. ir 0,5 procento.
Šiuo metu litras dyzelino Lenkijoje vidutiniškai kainuoja 1,38 euro ir yra 9 centais pigesnis nei Lietuvoje, o Estijoje ir Latvijoje kainos yra atitinkamai 1,28 Eur/l ir 1,52 Eur/l.
Agentūros duomenims, rugsėjo 1–24 dienomis didmeninė benzino kaina padidėjo 1 centu, dyzelino kaina šoktelėjo 3 centais.
Žaliavinė nafta į Lietuvą rugsėjį buvo įvežama iš Saudo Arabijos, Jungtinės Karalystės, Alžyro ir Norvegijos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!