  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Aušriečių“ reakcija po kultūrininkų protesto: dauguma nėra sukūrę nieko reikšmingo – prasidėjo spektakliai gatvėse

2025-09-25 21:33 / šaltinis: ELTA
2025-09-25 21:33

Valdančiosios „Nemuno aušros“ Klaipėdos skyrius kritikuoja ketvirtadienį vykusį protestą dėl naujojo kultūros ministro Ignoto Adomavičiaus. Politinės jėgos atstovai tvirtina – prie Prezidentūros susirinkę kultūrininkai demonstravo isteriją, o daugelis jų, „aušriečių“ manymu, kultūros srityje nėra padarę nieko reikšmingo.

Kultūros bendruomenės protestas prieš kandidatą į kultūros ministrus (nuotr. Roberto Riabovo)
„Šiandien „kultūros žmonės“ nusprendė pademonstruoti savo lygį proteste prieš naująjį kultūros ministrą“, – „Facebook“ skelbia partijos Klaipėdos skyrius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Viena muzikantė daužo į šaligatvį ukulėlę – lyg apimta nervinio priepuolio. Kita „kultūrininkė“ savo plakatui pasitelkia palyginimą, kad net jos šuo būtų geresnis ministras už žmogų. Šuo – prieš žmogų. Štai ir koks „kultūrinis“ argumentas“, – toliau rašome socialinio tinklo įraše.

Kultūros bendruomenės protestas prieš kandidatą į kultūros ministrus
FOTOGALERIJA. Kultūros bendruomenės protestas prieš kandidatą į kultūros ministrus

Partijos atstovai kelia klausimą, ar susirinkusieji atstovavo kultūros sektorių, ar visgi protestas buvo „pykčio ir pagiežos paradas, kuriame svarbiausia parodyti isteriją, o ne idėjas“.

„Baisiausia, kad dauguma šių protestuotojų net nėra sukūrę nieko reikšmingo. Jie labiau žinomi kaip nuolatiniai LRT „eterio svečiai“ ar menkaverčių kultūrinių laidų dalyviai. Ir štai, kai atsirado grėsmė, kad baigsis pinigų srautai už nieką, prasidėjo spektakliai gatvėse“, – tvirtinama „Facebook“ įraše.

„Kultūra neturi būti šunų lyginimai su žmonėmis ar instrumentų daužymas į asfaltą. Kultūra turi auginti, o ne degraduoti iki pagiežos klykavimo. Gal mums tikrai nereikia tokios „pagiežingos kultūros?“ – retoriniu klausimu įrašą užbaigia „aušriečiai“.

ELTA primena, kad ketvirtadienį Simono Daukanto aikštėje buvo surengtas protestas dėl Kultūros ministerijos patikėjimo „Nemuno aušrai“ ir I. Adomavičiaus skyrimo šios ministerijos vadovu. Kone tūkstantis į protestą susirinkusių žmonių reikalavo, jog Kultūros ministerijai vadovautų kompetentingas, jų interesus tinkamai atstovaujantis profesionalas.

Be to, kultūros bendruomenė savaitės pradžioje inicijavo ir peticiją dėl Kultūros ministerijos perdavimo „Nemuno aušrai“ bei I. Adomavičiaus skyrimo ministru. Per kelias dienas ją pasirašė per 51 tūkst. žmonių.

tapinas kultūrininkas
tapinas kultūrininkas
2025-09-25 22:00
Buvo susirinke sorošiniai aids platintojai lgbtešnikai su ryža komuniste ožyte
Atsakyti
nu
nu
2025-09-25 21:53
o kodėl apdujusios urbonaitės čia nebuvo,nepritarė chaltūrščikų kliedesiams,ar išgert niekas nedavė?
Atsakyti
