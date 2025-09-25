„Aušriečių“ reakcija po kultūrininkų protesto: dauguma nėra sukūrę nieko reikšmingo – prasidėjo spektakliai gatvėse

„Šiandien „kultūros žmonės“ nusprendė pademonstruoti savo lygį proteste prieš naująjį kultūros ministrą“, – „Facebook“ skelbia partijos Klaipėdos skyrius.
„Viena muzikantė daužo į šaligatvį ukulėlę – lyg apimta nervinio priepuolio. Kita „kultūrininkė“ savo plakatui pasitelkia palyginimą, kad net jos šuo būtų geresnis ministras už žmogų. Šuo – prieš žmogų. Štai ir koks „kultūrinis“ argumentas“, – toliau rašome socialinio tinklo įraše.
Kultūros bendruomenės protestas prieš kandidatą į kultūros ministrus(29 nuotr.)
Kultūros bendruomenės protestas prieš kandidatą į kultūros ministrus (nuotr. Roberto Riabovo)
Partijos atstovai kelia klausimą, ar susirinkusieji atstovavo kultūros sektorių, ar visgi protestas buvo „pykčio ir pagiežos paradas, kuriame svarbiausia parodyti isteriją, o ne idėjas“.
„Baisiausia, kad dauguma šių protestuotojų net nėra sukūrę nieko reikšmingo. Jie labiau žinomi kaip nuolatiniai LRT „eterio svečiai“ ar menkaverčių kultūrinių laidų dalyviai. Ir štai, kai atsirado grėsmė, kad baigsis pinigų srautai už nieką, prasidėjo spektakliai gatvėse“, – tvirtinama „Facebook“ įraše.
„Kultūra neturi būti šunų lyginimai su žmonėmis ar instrumentų daužymas į asfaltą. Kultūra turi auginti, o ne degraduoti iki pagiežos klykavimo. Gal mums tikrai nereikia tokios „pagiežingos kultūros?“ – retoriniu klausimu įrašą užbaigia „aušriečiai“.
ELTA primena, kad ketvirtadienį Simono Daukanto aikštėje buvo surengtas protestas dėl Kultūros ministerijos patikėjimo „Nemuno aušrai“ ir I. Adomavičiaus skyrimo šios ministerijos vadovu. Kone tūkstantis į protestą susirinkusių žmonių reikalavo, jog Kultūros ministerijai vadovautų kompetentingas, jų interesus tinkamai atstovaujantis profesionalas.
Be to, kultūros bendruomenė savaitės pradžioje inicijavo ir peticiją dėl Kultūros ministerijos perdavimo „Nemuno aušrai“ bei I. Adomavičiaus skyrimo ministru. Per kelias dienas ją pasirašė per 51 tūkst. žmonių.
