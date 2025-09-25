Išplitus skandalingam ministro vaizdo įrašui – ekspertas atsakė, ar galima tai viešinti

Į viešumą pateko šokiruojantis paskirtojo kultūros ministro, „Nemuno aušros“ atstovo Ignoto Adomavičiaus, vaizdo įrašas – kubile jis linksminasi vilkėdamas tik trumpikes, o vėliau nepagarbiai griebia moterį.
Vaizdo įrašu pasidalino visuomenininkas Andrius Tapinas.
„Kultūros jo gyvenime netrūksta“ , – apie I. Adomavičių rašo jis.
Ivanovas apie vaizdo įrašą: „Tipinės posovietinės praktikos“
Politologas, istorijos mokslų daktaras Bernaras Ivanovas, kalbėdamas apie A. Tapino paviešintą vaizdo įrašą su apsinuoginusius kultūros ministru, įvardijo, kad politiniai sprendimai Lietuvoje dažnai yra priimami užkulisiuose neformaliose aplinkose, kas yra laikoma posovietine praktika. Jis pabrėžia visuomenininkų trūkumą, nes vietoje šimtų aktyvių žmonių turime vos kelis.
„Klausykite, buvo toks veikėjas, kuris pasakojo savo vienoje laidoje, kaip jis bandė prasimušti sąrašuose į merus – vaikščiojo po pirteles, medžiokles, aplankė daugelį žmonių, susidūrė su „kvadratinėmis akimis“ – Arūnu Valinsku ir baigiant Ignu Vėgele.
Tai parodo, kaip vyksta mūsų politika – tokiuose pasilinksminimuose yra priimami sprendimai, ir tai yra tipinės posovietinės praktikos. Aišku, gerai, kad tai pamatėme, nes tai parodo tikrąją situaciją, nors nieko stebinančio čia nėra.
Liūdina, kad iš visuomenininkų turime tik vieną – poną A. Tapiną. Tokių visuomenininkų turėtų būti šimtai, bet jų, deja, neturime“, – dalijosi B. Ivanovas.
Ekspertas prakalbo apie privatumo ir viešumo ribą politikoje
Politologas pastebėjo, kad vaizdo įrašo vertinimas priklauso nuo asmens statuso ir konteksto, jei tai yra privatu, pažeidimo nėra, o politinėje erdvėje tokios situacijos dažniausiai tampa tik trumpalaikiais skandalais be rimtų pasekmių.
„Tai priklauso nuo žmogaus statuso, jei tuo metu jis buvo visiškai privatus asmuo ir su juo buvo tik artimiausi šeimos nariai, jokio politikos ar lobistų konteksto nebuvo, galima sakyti, kad tai privatus reikalas.
Jei žmogus užima pareigas ir egzistuoja suinteresuoti asmenys, tada kita istorija, bet vis tiek nusikaltimo sudėties nėra. Reikia žiūrėti į detales. Deja, mūsų politinėje visuomenėje dažnai svarbiausias dalykas yra haipas (liet. didelis susidomėjimas), skandalas, o jų rezultatas iš tikrųjų minimalus – „iš didelio debesies mažai lietaus“ būna“, – atkreipė dėmesį istorijos mokslų daktaras.
Ministrai turėtų būti vertinami pagal kompetenciją
Pašnekovas sakė, kad demokratinėse šalyse ministrai turėtų būti vertinami pagal kompetenciją, patirtį ir gebėjimą vadovauti visuomenės labui. Realybėje nėra kandidatų, jo manymu, atitinkančių aukštus pilietinio aktyvumo kriterijus.
„Aš turiu tokį požiūrį, sakyčiau, kad iš bendro demokratinės sistemos veikimo perspektyvos, kaip yra demokratinėse šalyse apskritai, ministrai yra skiriami ir vertinami pagal jų kompetencijas bei patirtį. Svarbiausia – pagal gebėjimą vadovauti ir priimti sprendimus visuomenės labui.
Norėčiau iš karto pasakyti, kad mes neturime nei vieno kandidato į jokią Vyriausybę, kuris atitiktų griežtus pilietinio aktyvizmo ir dalyvavimo visuomeninėje bei politinėje veikloje kriterijus. Tokių kandidatų apskritai neturėjome“, – sakė jis.
Politologas: demokratijai negerai, kai ministrai ateina iš tų pačių profesinių sričių
Pasak eksperto, ministrų skyrimas iš tos pačios srities specialistų skatina klaniškumą, todėl vadovai turėtų būti nepriklausomi, turėti bendrų vadybinių kompetencijų, tačiau Lietuvoje vis dar vyrauja posovietinė praktika, kai tokių gebėjimų trūksta.
„Dauguma ateina iš tų pačių sektorių, kuriems vėliau vadovauja – medikai į sveikatos sritį, socialinių reikalų specialistai į socialinį sektorių, kultūrininkai į kultūrą. Tai yra labai bloga praktika, nes skatina klaniškumą – žmogus atstovauja konkrečiam klanui ar interesų grupei, o ne visuomenei.
Žmogus turi būti bent minimaliai nepriklausomas nuo tos srities, bet turėti kompetencijų kaip vadovas, išsilavinimą ir praktinę patirtį.
Šiuo požiūriu, kaip sakau, tiek šiuo metu minimas kandidatas, tiek ankstesni dažniausiai tokių kompetencijų stokoja. Švelniai tariant, stokoja. Deja, mūsų praktikos yra posovietinės, todėl tenka tik liūdėti“, – komentavo istorijos mokslų daktaras.
Ar Adomavičiaus vaizdo įrašo viešinimas yra privatumo pažeidimas?
Valstybinės duomenų apsaugos institucijos, paaiškino, ar tokio pobūdžio privataus vaizdo įrašo paviešinimas gali būti laikomas asmens duomenų ar privatumo pažeidimu.
Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje (Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija dalijosi, kad Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas (toliau – Įstatymas) nustato viešosios informacijos rinkimo, rengimo, skelbimo ir platinimo tvarką, viešosios informacijos rengėjų, skleidėjų, jų dalyvių, žurnalistų ir jų veiklą reglamentuojančių institucijų teises, pareigas ir atsakomybę.
Šio įstatymo 49 straipsnio 1 dalis nustato, jog Žurnalistų etikos inspektorius prižiūri, kaip įgyvendinamos minėto įstatymo nuostatos.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ: asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas) 7 straipsnio 2 dalimi, asmens duomenų tvarkymą visuomenės informavimo priemonėse žurnalistikos tikslais, meninės ir literatūrinės raiškos tikslais prižiūri žurnalistų etikos inspektorius.
Vaizdo įrašą turėtų įvertinti žurnalistų etikos inspektorius
Taigi, tais atvejais, kai asmens duomenys (įskaitant vaizdo įrašai) viešai skelbiami socialiniuose tinkluose (pavyzdžiui, „Facebook“, „LinkedIn, „Youtube“, „Instagram“) ar visuomenės informavimo priemonėse (televizijos ir radijo laidose, tinklalaidėse (angl. podcast), žiniasklaidos portaluose, laikraščiuose, žurnaluose, knygose, kituose leidiniuose, interneto svetainėse ir kt.) visuomenės informavimo tikslais, vadovaujantis ADTAĮ 7 straipsnio 2 dalimi, tokių veiksmų vertinimą atlieka Žurnalistų etikos inspektorius.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad trečiadienį „Nemuno aušros“ atstovas I. Adomavičius buvo paskirtas į ministrus, nepaisant kultūros bendruomenės prieštaravimų bei įvykusio protesto dėl jo kandidatūros į Kultūros ministerijos vadovo postą.
