  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Opozicija negailėjo kritikos strėlių Adomavičiui: „Ateina cirkas“

2025-09-25 10:56 / šaltinis: BNS
2025-09-25 10:56

Opozicinių Seimo frakcijų lyderiai negaili kritikos būsimajam kultūros ministrui Ignotui Adomavičiui.

Ignotas Adomavičius (nuotr. BNS)

Opozicinių Seimo frakcijų lyderiai negaili kritikos būsimajam kultūros ministrui Ignotui Adomavičiui.

0

„Aš manau, kad klounados laikai praėjo. Kol kas mes matome, kad ateina cirkas“, – žurnalistams prieš ministrų priesaiką Seime kalbėjo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.

Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis Saulius Skvernelis trečiadienio vakare prezidento Gitano Nausėdos priimtą sprendimą patvirtinti kai kuriuos ministrus vadino akibrokštu.

Anot politiko, ministerijoms labiau tinkamų vadovauti kandidatų buvo galima atrasti sostinės Gedimino prospekte.

Tuo metu Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen sakė I. Adomavičiaus paskyrimą matanti kaip spjūvį kultūros bendruomenei.

„Tai nėra pozicija, kur ateini pasibandyti (...). Aš tai matau kaip spjūvį kultūros srities žmonėms, bet ne tik spjūvį tos koalicijos partnerės, bet, deja, prie to prisideda ir paskirtoji premjerė ir netgi prezidentas pritardamas tokiam kandidatui“, – sakė liberalė.

Taip politikai kalbėjo ketvirtadienį šimtams žmonių Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros susirinkus į kultūros bendruomenės atstovų organizuojamą protestą prieš „Nemuno aušros“ atstovo I. Adomavičiaus paskyrimą į kultūros ministrus.

BNS rašė, kad kultūrininkai taip pat yra inicijavę peticiją, prašančią neskirti bet kurio „Nemuno aušros“ nario į ministrus. Ją pasirašė beveik 52 tūkst. žmonių.

Pats I. Adomavičius yra sakęs, kad abejoja prieš jį nukreiptos peticijos palaikymo mastu. Politikas tvirtina palaikymo sulaukęs iš savo draugų menininkų.

Darbo patirties kultūros srityje neturintį verslininką, pastaruoju metu Seimo vicepirmininko patarėjo pareigas einantį I. Adomavičių pasiūlė „Nemuno aušra“, iškeitusi Energetikos ministeriją į Kultūros.

Prezidentas G. Nausėda anksčiau teigė, jog netvirtins „aušriečiams“ priklausančių politikų ministrais, tačiau bręstant Vyriausybės krizei galiausiai savo poziciją pakeitė. Šalies vadovas ragina kultūrininkus paskirtajam ministrui duoti šansą.

I. Adomavičių kultūrininkai vadina netinkamu pareigoms dėl patirties stokos, kultūros lauko problemų neišmanymo. Naujos kritikos bangos politikas sulaukė po emocionalaus prisistatymo Prezidentūroje.

