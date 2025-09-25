Kalendorius
Rugsėjo 25 d., ketvirtadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
7
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Seime – kirčiai dingusiai Šakalienei, kuri „stumia save į kampą“: „Tuoj reikės skelbti medžioklę“

2025-09-25 10:06 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-25 10:06

Seimo opozicija lieja tulžį ant krašto apsaugos ministrės, mat neprisišaukia Dovilės Šakalienės pasiaiškinti dėl savo veiklos ir būsimos Vyriausybės programos. Situaciją vadindami nenormalia, opozicinių frakcijų lyderiai jau raštu prašo paskirtosios premjerės ir Seimo pirmininko ministrę atvesdinti.

Seimo opozicija lieja tulžį ant krašto apsaugos ministrės, mat neprisišaukia Dovilės Šakalienės pasiaiškinti dėl savo veiklos ir būsimos Vyriausybės programos. Situaciją vadindami nenormalia, opozicinių frakcijų lyderiai jau raštu prašo paskirtosios premjerės ir Seimo pirmininko ministrę atvesdinti.

REKLAMA
7

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.

Seimo opozicinių frakcijų vadovams baigėsi paskutiniai kantrybės likučiai. Beveik mėnesį kviečia susitikti pasikalbėti apie vyriausybės programą ir kitas gynybos aktualijas, tačiau taip ir nesulaukia naujojoje vyriausybėje ketinančios toliau dirbti krašto apsaugos ministrės, tad reikalauja įsikišti Seimo pirmininką ir paskirtąją premjerę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Gal galime per J. Oleką laiškus parašyti, paprašysiu leidimo, gal galės perduoti jai, per premjerę, kad atsakytų, kur esame? Naujas lygis toks?" – stebėjosi konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.

REKLAMA
REKLAMA

Aštrios kritikos sulaukianti ministrė D. Šakalienė nesirodo ir Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete.

REKLAMA

„Ji pati stumia save į kampą nevykdydama pareigos bendrauti su parlamentu“, – sakė liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen.

„Ignoruoja, pateikia biuletenį, nors toliau dirba iš namų, bijoma eiti į akistatą, sudėtingų klausimų“, – komentavo demokratas Giedrimas Jeglinskas.

Reikalauja atlikti savo pareigas

Atsisakydama susitikti su Seimo nariais, D. Šakalienė teisinosi esanti labai užsiėmusi, komandiruotėse ar dėl ligos – sirgo kovidu. Tačiau liga ministrei nesutrukdė prieš dvi savaites susitikti su NATO pajėgų Europoje vadu, o praėjusios savaitės pirmadienį ir dar kartą atvykti į Prezidentūrą.

REKLAMA
REKLAMA

Tad sulaukę eilinio atsisakymo ateiti prieš Vyriausybės programos tvirtinimą į liberalų frakciją, opozicinių frakcijų lyderiai surašė laiškus Seimo vadovui ir paskirtajai premjerei, kad jie įpareigotų D. Šakalienę nepažeidinėti Seimo statuto ir susitikti su parlamentarais.

„Seimo pirmininkas – jos partietis, kolega, parlamento vadovas, galėtų priminti, kad parlamentinė kontrolė, atsakymas į klausimus yra ministrų pareiga“, – siūlė V. Čmilytė-Nielsen.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Na, o Seimo pirmininkas J. Olekas savo partietę ministrę gina ir siūlo opozicijai ją klausinėti Vyriausybės valandos metu Seimo posėdžiuose. Vyriausybės valanda vyksta kas savaitę, tačiau nebūtinai visi ministrai į jas atvyksta.

„Ministrė buvo Vyriausybės valandose, buvo galima klausimus užduoti“, – atkerta Seimo pirmininkas Juozas Olekas.

REKLAMA

Laurynas Kasčiūnas paprieštaravo šiems Seimo pirmininko žodžiams, net vadindamas tai „rimta problema“. O Liberalų frakcija ministrę dar kartą pakvietė susitikti ketvirtadienį.

„Šiuo metu atrodo, kad ateis, bet jau 3–4 kartus keitėsi sprendimas, net nepatogu apie tai kalbėti, taip neturėtų būti“, – kalbėjo liberalų sąjūdžio pirmininkė.

REKLAMA

„Įvyko techninis nesusipratimas“

Ministrė trečiadienį Zoknių aerodrome susitiko su Ispanijos gynybos ministre. Ir tik opozicijai pasiskundus paskirtajai premjerei ir Seimo pirmininkui, priėjo prie susirinkusių žurnalistų paaiškinti savo elgesio.

„Apgailestauju, kad sunkiai sirgau kovidu ir keletą savaičių negalėjau apsilankyti frakcijose. Dėl liberalų frakcijos įvyko techninis nesusipratimas, viena žinutė man būtų viską išsprendusi. Vos pamačiusi skundą žiniasklaidoje, iškart susisiekiau su liberalų frakcijos vadove“, – aiškino paskirtoji ministrė Dovilė Šakalienė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kritikos D. Šakalienė sulaukia ne tik iš opozicijos, bet ir iš valdančiųjų – anksčiau demokratų, o dabar – iš valstiečių.

„Reikėtų ją pakeisti, nekeičiu nuomonės net kaip koalicijos partneris. Tuoj reikės skelbti medžioklę krašto apsaugos ministrei, kad pagausim, užduosim klausimus, pajuokos objektas, taip neturėtų būti“, – situaciją komentavo „valstietis“ Dainius Gaižauskas.

Ar D. Šakalienė tęsės savo pažadą ir ateis rytoj pas liberalus, opozicijos atstovai ir toliau abejoja, tad renka parašus ministrę išsikviesti bent į Seimo tribūną.

Visą reportažą žiūrėkite aukščiau pateiktame vaizdo įraše.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Saulius Skvernelis ir Dovilė Šakalienė (tv3.lt koliažas)
Saulius Skvernelis apie Dovilės Šakalienės veiksmus: „Tai gali privesti iki labai liūdnų pasekmių“ (30)
Rugsėjo 24 d. TV3 Žinios. Karštosiose kėdėse – Kultūros ir Energetikos ministerijos: dėl vienos vyks protestas, dėl kitos – palaikymo kova
Rugsėjo 24 d. TV3 Žinios. Rietave naktį įgriuvęs namas mirtinai sužalojo vyrą: nukentėjusiojo mama užsipuolė tarnybas
Rugsėjo 24 d. TV3 Žinios. Ketinama švelninti „čekutininkų“ teisinę atsakomybę: su mumis tai nebuvo derinta
Rugsėjo 24 d. TV3 Žinios. Jaunas demokratas papuolė į teismo salę: kaltinamo apsauginio advokatas išskyrė kelias įvykių detales
Rugsėjo 24 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su „Vardan Lietuvos“ pirmininku Sauliumi Skverneliu
Rugsėjo 24 d. TV3 Žinios. Seime dar vis nesirodanti Dovilė Šakalienė turi keletą pasiaiškinimų: „Įvyko techninis nesusipratimas“
Rugsėjo 24 d. TV3 Žinios. Šakalienės ir Sinkevičiaus nuomonės išsiskyrė: nesutaria, kokius karinius lėktuvus pirkti
Rugsėjo 23 d. TV3 Žinios. Šokas kultūros bendruomenėje – prezidentas kandidatą gina: „Turėtume žiūrėti pagarbiau“
Rugsėjo 23 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su politologu Ainiumi Lašu
Rugsėjo 23 d. TV3 Žinios. Kopenhagoje ir Osle – sumaištis: dangumi skriejo neatpažinti dronai
Rugsėjo 23 d. TV3 Žinios. Oro erdvių provokacijos Estijoje: „Situacija labai pavojinga“
Rugsėjo 23 d. TV3 Žinios. Ekspertai įvardijo spanguolių naudą: štai taip vartojamos jos naudingiausios
Rugsėjo 23 d. TV3 Žinios. Palangos verslininkai skaičiuoja nuostolius: blogiausia vasara per 21 metus
Rugsėjo 23 d. TV3 Žinios. Viešasis baseinas pirmą kartą atverė duris keturkojams: „Tiesiog pasidavėme“
Rugsėjo 23 d. TV3 Žinios. Skandalas po R. Javtoko žodžių: svarstys krepšinio asociacija ir Lygių galimybių kontrolierė
Rugsėjo 23 d. TV3 Žinios. Jūrų plėšrunių ataka: per savaitę net 3 išpuoliai
Rugsėjo 23 d. TV3 Žinios. Ruginienė pripažįsta – teks didinti mokėsčius: brangs štai šios prekės
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Izraelio Vyriausybė niršta: už šį 1 dalyką žydai niekada neatleis
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Kai verslas svarbiau už gyvybes: kailinių žvėrelių fermų savininkai reikalauja šimteriopai didesnių kompensacijų
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Maitinimo įstaigos skelbia didelį daržovių stygių: bulvių neužtenka net sriubai
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Į kultūros ministrus galimai siūlomas šis kandidatas: „Partija neturėjo kažkokio stipraus kultūros specialisto“
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Ypatinga medžiotojų šventė Vilniuje: surengė žvėrienos puotą
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Minint Čiurlionio 150-metį, sveikinimai iš tarptautinės kosminės stoties: taip jį pasveikino „Nasa“ astronautas
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Kartą kandidatavęs – amžinai sąrašuose? Seime keliamas duomenų šalinimo klausimas
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su atsargos pulkininku Gintaru Ažubaliu
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Prekybos centruose skaiga atsirado brokuotas sviestas: „Tarsi katino lyžtelėjimas“
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Medikai nerimauja dėl vaikų: raudonuosius serbentus primenančios uogos vėl kelia grėsmę
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Kaltinamieji dėl prieš 4 metus vykusią riaušių bylą – apie savo likimą: štai kuriam laikui sės į kalėjimą
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Perspėja apie gąsdinančią ŽIV infekcijos statistiką: „Mes ateiname į tą lygį, kas jau kitose šalyse buvo žinoma“
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Eilės pas gydytojus tapo nepakenčiamomis: bėdą spręsti padeda ir Lietuvos mokslininkai
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Apie Charlie Kirką prabilo pats Trumpas: „Aš nekenčiu savo priešininkų“
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Atsitikus nelaimei kraują bus galima perpilti greitosios automobilyje: ne visi mano, kad tai naudinga
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Populiariausia alaus šventė pasaulyje – „Oktoberfest“: prireiks tik poros tablečių nuo galvos skausmo
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Daugiau nei pusė Lietuvos šešiamečių jau turi ėduonies pažeistus dantis
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Reta liga ir dvi operacijos: neeilinė klaipėdiečių naujagimės istorija
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Šeduvoje duris atvėrė muziejus „Dingęs štetlas“, skirtas tragiškai žydų istorijai Lietuvoje atminti
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Politines
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Šis išradimas išgelbės bites nuo išnykimo: „Tai yra kertinis akmuo“
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Naujiena savitarnos kasose: ne žmogus, o dirbtinis intelektas nustatys, ar esate vyresnis nei 20-ies
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Suskaičiavo, kiek kainuoja būti studentu: kai gyvena su tėvais, apie tai galvoja mažiausiai
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Tam ryžtųsi ne visi: Panevėžyje – už širdies griebianti akcija
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Klaipėdoje išskirtinės lenktynės – kas greičiau įveiks miestą per rytines automobilių spūstis
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Miškus drebina galingi elnių balsai ir jų kovos garsai – vyksta pats rujos įkarštis
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Štai kaip elgtis išgirdus ar pamačius droną: daugelis to nežino
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Ekspertai perspėja – jaunuolių nedarbo lygis Lietuvoje grėsmingai šoktelėjo
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Kaip pasiruošti dronų atakai: ekspertas įvardijo svarbiausius elementus
Rugsėjo 21 d. TV3 Žinios.Rusija pažeidė Baltijos šalies oro erdvę – pakelti naikintuvai: „Mums visiškai nepriimtina“
Rugsėjo 21 d. TV3 Žinios. Nyderlanduose – riaušės: areštuota apie 30 smurtautojų
Rugsėjo 20 d. TV3 Žinios. Naktį policijos sustabdytas komikas Markas Žukauskas atsiprašo viešai: esu kaltas, dėkoju pareigūnams
Rugsėjo 20 d. TV3 Žinios. Aiškėja daugiau apie mirtiną avariją Vilniaus pakraštyje: vairuotojui sutriko sveikata
Rugsėjo 20 d. Pamačiusi šį pasirodymą Ščiogolevaitė atviravo: padarėte tai, ko man niekada nepavyko
Rugsėjo 20 d. Per reidą Vilniuje sustabdytas Markas Žukauskas
Rugsėjo 20 d. TV3 Žinios. JAV – protestai: Donaldo Trumpo administracija vykdo cenzūrą
Rugsėjo 20 d. TV3 Žinios. Linkevičius apie įvykius Estijoje: jei nieko nedarai, tai skatini tęsti
Rugsėjo 19 d. TV3 Žinios. Garsioji Ruginienės rankinė – padirbinys?
Rugsėjo 19 d. TV3 Žinios. Šiame Lietuvos kampelyje duris atveria įspūdingas muziejus: projektavo 10 metų
Rugsėjo 19 d. TV3 Žinios. Seime – neskelbtas valdančiosios koalicijos susitikimas: štai kokį galutinį pasiūlymą pateikė Žemaitaičiui
Rugsėjo 19 d. TV3 Žinios. Seime – Kasčiūno flirtas su Ruginiene: štai kur siūlė nueiti
Rugsėjo 19 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su komunikacijos ekspertu Liutauru Ulevičium
Rugsėjo 19 d. TV3 Žinios. Čekučių bylos akiratyje Sabutis ir Martinaitis – nesipriešina ir atsisako teisinės neliečiamybės
Rugsėjo 19 d. TV3 Žinios. Kaune sprogus baterijai užsidegė žaislinė mašinėlė ir susižalojo 10-metis
Rugsėjo 18 d. TV3 Žinios. Nausėda siūlo didinti pensijas: atskleidė, kiek jos augtų kiekvienam
Rugsėjo 18 d. TV3 Žinios. Socialdemokratai po susitikimo su Nausėda dėl Vyriausybės: „Davėm tylos įžadus“
Rugsėjo 18 d. TV3 Žinios. Lietuvoje planuojami teroristiniai aktai atskleidė nemalonią realybę: tapome šnipų sostine?
Rugsėjo 18 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su socialdemokratu Vyteniu Andriukaičiu
Rugsėjo 17 d. TV3 Žinios. Tiltagalių kaimo gyventojai stebina antram gyvenimui prikeltais baldais: „Bandai pagauti Čiurlionio dvasią“
Rugsėjo 17 d. TV3 Žinios. Ekonomistas Mauricas kritiškai žiūri į antros pensijų pakopos pinigų dalybas: žada ekonomines pagirias
Rugsėjo 17 d. TV3 Žinios. Charlie Kirko žudikui siūlo mirties bausmę
Rugsėjo 17 d. TV3 Žinios. Įspėja apie vaikus prie mokyklų kalbinančius vyrus: siūlo saldainių ir „Labubu“
Rugsėjo 17 d. TV3 Žinios. „Zapad“ pratybosė apsilankė Kremliaus diktatorius Vladimiras Putinas
Rugsėjo 17 d. TV3 Žinios. Radusiems šį katiną žada 1000 eurų: štai kur Vilniuje jis pamatytas paskutinį kartą
Rugsėjo 17 d. TV3 Žinios. Gyventojus šokiruoja sveikatos sistema: eilės milžiniškos, tenka laukti net 8 mėnesius
Rugsėjo 17 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su ekonomistu Romu Lazutka
Rugsėjo 17 d. TV3 Žinios. Masažinis krėslas Seime už 2 tūkst. eurų – prabanga ar rūpestis darbuotojais?
Rugsėjo 17 d. TV3 Žinios. Skandalingasis Donatas Mohamad Ali išgirdo teismo verdiktą: kaltinamas smurtu prieš nėščią sugyventinę
Rugsėjo 17 d. TV3 Žinios. Kaip į vandenį pradingusi: D. Šakalienė slepasi nuo atsakomybės dėl dronų?
Rugsėjo 17 d. TV3 Žinios. Klaipėdos žurnalistas į teismą padavė merą ir savivaldybės biurokratus: nesugebėjo atsakyti į jo klausimus
Rugsėjo 17 d. TV3 Žinios. „Vaikų žaidimas smėlio dėžėje“: likus vos porai dienų, ministrų kabinetas dar vis tuščias
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. Lietuvoje išrinko patį skaniausią ir gražiausią kaimišką sūrį
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. Policijos pareigūnų pasipiktinimo sulaukęs plakatas – Ukrainą palaikęs klaipedietis prilygintas vatnikui
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. ES atideda 19-tą sankcijų paketą Rusijai – dėl Vašingtono spaudimo skelbti 100 procentų tarifus Kinijai ir Indijai
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. Ši valstybė nutraukė ryšius su JAV: viskas – dėl narkotikų
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. JT skelbia: Izraelis Gazos Ruože vykdo genocidą
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su komunikacijos specialistu Linu Kontrimu
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. Skvernelis sureagavo į Žemaitaičio pateiktą kandidatų į ministrus sąrašą: užtruksime iki Vėlykų
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. Dar vienas Gajauskaitės šou – išvaryta iš teismo salės kaltino Kasčiūną kurstymu žudyti
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. Kauno mariose sugavo šamą gigantą: tikra kiekvieno žvejo svajonė
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. Brangs ne tik obuoliai – nepastovios oro sąlygos ūkininkams atnešė nuostolius
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. Matijošaitis susikirto su Kauno gyventojais: su mumis yra susidorojama
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. Klaipėdoje skraidė kompiuterių klavietūros: iš dalies liko tik luženos
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. Šiauliai ėmėsi sovietų karių perlaidojimo: aiškėja, kokia suma skirta vieno kapo sutvarkymui
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. Trumpo pamokslai Europai: jūs tik kalbate, bet nieko nedarote
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. Šiltėjantys Lukašenkos ir Trumpo santykiai kelia nerimą Lietuvai: „Baltuosius rūmus perims Batka ir tada mums – batka“
Rugsėjo 15 d. TV3 Žinios. Pedofilo etiketė šiam kardinolui netrukdo 3 gyvenvietėse turėti gatves, pavadintas jo garbei: „Jis pakišo ranką po antklode“
Rugsėjo 15 d. TV3 Žinios. Prezidentas atmetė „Nemuno aušros“ ministrų kandidatūras: „Aš jau nebespėju sekti jo šantažo serijų“
Rugsėjo 15 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su buvusiu užsienio reikalų ministru Audroniumi Ažubaliu
Rugsėjo 15 d. TV3 Žinios. Lietuviai vis daugiau investuoja užsienyje: štai kiek išleidžia
Rugsėjo 15 d. TV3 Žinios. Pamatykite: Lenkijos rytuose įsibėgėja NATO operacija „Rytų sargyba“
Rugsėjo 15 d. TV3 Žinios. Įtariama, kad Šakalienė galėjo nuslėpti dronų įskridimą į Lietuvą – Skvernelis: „Kariuomenei liepta tylėti“
Rugsėjo 14 d. TV3 Žinios. Įtaria, kad dažni gaisrai sąvartynuose kyla dėl elektroninių cigarečių: politikai siūlo, kaip problemą išspręsti
REKLAMA
Gaila Šakalienės
Gaila Šakalienės
2025-09-25 10:14
Bet reikia garbingai pripažinti - netinka būti KAM ministre. Kvailai atrodo
Atsakyti
Serga Šakalienė Kovidu
Serga Šakalienė Kovidu
2025-09-25 10:21
Ir malasi po prezidentūrą. Ligoninėje turi gulėti
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (7)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų