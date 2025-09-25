Seime – kirčiai dingusiai Šakalienei, kuri „stumia save į kampą“: „Tuoj reikės skelbti medžioklę“

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Seimo opozicinių frakcijų vadovams baigėsi paskutiniai kantrybės likučiai. Beveik mėnesį kviečia susitikti pasikalbėti apie vyriausybės programą ir kitas gynybos aktualijas, tačiau taip ir nesulaukia naujojoje vyriausybėje ketinančios toliau dirbti krašto apsaugos ministrės, tad reikalauja įsikišti Seimo pirmininką ir paskirtąją premjerę.
„Gal galime per J. Oleką laiškus parašyti, paprašysiu leidimo, gal galės perduoti jai, per premjerę, kad atsakytų, kur esame? Naujas lygis toks?" – stebėjosi konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.
Aštrios kritikos sulaukianti ministrė D. Šakalienė nesirodo ir Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete.
„Ji pati stumia save į kampą nevykdydama pareigos bendrauti su parlamentu“, – sakė liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
„Ignoruoja, pateikia biuletenį, nors toliau dirba iš namų, bijoma eiti į akistatą, sudėtingų klausimų“, – komentavo demokratas Giedrimas Jeglinskas.
Reikalauja atlikti savo pareigas
Atsisakydama susitikti su Seimo nariais, D. Šakalienė teisinosi esanti labai užsiėmusi, komandiruotėse ar dėl ligos – sirgo kovidu. Tačiau liga ministrei nesutrukdė prieš dvi savaites susitikti su NATO pajėgų Europoje vadu, o praėjusios savaitės pirmadienį ir dar kartą atvykti į Prezidentūrą.
Tad sulaukę eilinio atsisakymo ateiti prieš Vyriausybės programos tvirtinimą į liberalų frakciją, opozicinių frakcijų lyderiai surašė laiškus Seimo vadovui ir paskirtajai premjerei, kad jie įpareigotų D. Šakalienę nepažeidinėti Seimo statuto ir susitikti su parlamentarais.
„Seimo pirmininkas – jos partietis, kolega, parlamento vadovas, galėtų priminti, kad parlamentinė kontrolė, atsakymas į klausimus yra ministrų pareiga“, – siūlė V. Čmilytė-Nielsen.
Na, o Seimo pirmininkas J. Olekas savo partietę ministrę gina ir siūlo opozicijai ją klausinėti Vyriausybės valandos metu Seimo posėdžiuose. Vyriausybės valanda vyksta kas savaitę, tačiau nebūtinai visi ministrai į jas atvyksta.
„Ministrė buvo Vyriausybės valandose, buvo galima klausimus užduoti“, – atkerta Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
Laurynas Kasčiūnas paprieštaravo šiems Seimo pirmininko žodžiams, net vadindamas tai „rimta problema“. O Liberalų frakcija ministrę dar kartą pakvietė susitikti ketvirtadienį.
„Šiuo metu atrodo, kad ateis, bet jau 3–4 kartus keitėsi sprendimas, net nepatogu apie tai kalbėti, taip neturėtų būti“, – kalbėjo liberalų sąjūdžio pirmininkė.
„Įvyko techninis nesusipratimas“
Ministrė trečiadienį Zoknių aerodrome susitiko su Ispanijos gynybos ministre. Ir tik opozicijai pasiskundus paskirtajai premjerei ir Seimo pirmininkui, priėjo prie susirinkusių žurnalistų paaiškinti savo elgesio.
„Apgailestauju, kad sunkiai sirgau kovidu ir keletą savaičių negalėjau apsilankyti frakcijose. Dėl liberalų frakcijos įvyko techninis nesusipratimas, viena žinutė man būtų viską išsprendusi. Vos pamačiusi skundą žiniasklaidoje, iškart susisiekiau su liberalų frakcijos vadove“, – aiškino paskirtoji ministrė Dovilė Šakalienė.
Kritikos D. Šakalienė sulaukia ne tik iš opozicijos, bet ir iš valdančiųjų – anksčiau demokratų, o dabar – iš valstiečių.
„Reikėtų ją pakeisti, nekeičiu nuomonės net kaip koalicijos partneris. Tuoj reikės skelbti medžioklę krašto apsaugos ministrei, kad pagausim, užduosim klausimus, pajuokos objektas, taip neturėtų būti“, – situaciją komentavo „valstietis“ Dainius Gaižauskas.
Ar D. Šakalienė tęsės savo pažadą ir ateis rytoj pas liberalus, opozicijos atstovai ir toliau abejoja, tad renka parašus ministrę išsikviesti bent į Seimo tribūną.
